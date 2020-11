Autotest | Sportwagens hebben een benzinemotor, vertegenwoordigers rijden op LPG en bedrijfswagens hebben een dieselmotor. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Of toch niet? Want Mercedes-Benz introduceert nu een elektrisch aangedreven bus: de EQV. Een logische keuze?

De EQV is het tweede model van Mercedes-Benz's nieuwe submerk voor elektrische auto's. Het lijkt misschien vreemd dat het tweede model geen doorsnee personenauto is, maar een bedrijfswagen. Maar juist bedrijfswagens worden intensief gebruikt en juist bij bedrijfswagens staan de kosten centraal. En dan is met elektrische aandrijving veel winst te behalen!

De EQV is technisch gebaseerd op de (recent vernieuwde) Mercedes-Benz V-Klasse. De V-Klasse heeft de motor voorin en de aandrijving op de achterwielen. Een elektromotor is echter veel kleiner dan een verbrandingsmotor, waardoor veel ruimte onder de motorkap overblijft. Bovendien heeft de EQV voorwielaandrijving, zodat de lange as naar de achterwielen komt te vervallen. De ruimte die bij de V-Klasse met verbrandingsmotor wordt gebruikt voor de versnellingsbak (overbodig op een elektrische auto) en aandrijfas, wordt bij de EQV gebruikt voor batterijen.

Ruimte

De EQV biedt daarom even veel binnenruimte als de V-Klasse. Afhankelijk van de gekozen configuratie biedt de EQV zes tot acht stoelen. De testauto is uitgevoerd met zeven stoelen: twee voorin, twee op de tweede zitrij en drie op de derde zitrij. Een van die stoelen is verplaatsbaar, zodat ook kan worden gekozen voor drie stoelen op de tweede zitrij waarna ook bagageruimte naast de derde zitrij onstaat (handig om bijvoorbeeld een fiets mee te nemen). Voor alle zitplaatsen geldt: de hoofd- en beenruimte is ruimschoots voldoende voor grote volwassenen. Dankzij (elektrisch bedienbare) zijdeuren is de instap achterin ruim en eenvoudig.

Achter de achterste stoelen is in de hier gereden L2-versie (lengte 2) een serieuze bagageruimte te vinden, zodat ook de bagage van alle inzittenden mee kan. Mercedes-Benz voorziet helaas niet in een bergruimte voor de laadkabel. Die werd in de testauto los in de kofferruimte aangetroffen (zelfs zonder hoes).

De ruimte voorin is riant en de grote voorstoelen geven samen met de zeer hoge zit een bijna koninklijk gevoel. Omdat de EQV is bedoeld voor personenvervoer in luxe, is het interieur afgewerkt met even chique materialen als de personenauto's van Mercedes-Benz.

Uitrusting

Dankzij een recente facelift van de V-Klasse is ook de uitrusting van de EQV modern en compleet. Zelfs Mercedes-Benz's fameuze "MBUX" (Mercedes-Benz User eXperience) behoort tot de uitrusting. Hiermee beschikt de EQV over een uitgebreid audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat zich laat bedienen via het beeldscherm, via een aanraakgevoelig paneel en middels vrij geformuleerde commando's. Mercedes-Benz gaat verder dan veel andere merken door met de bestuurder mee te denken en te leren van diens patronen en gewoonten.

„de EQV rijdt zo fijn, dat ondergetekende bijna een gezin zou stichten om de aanschaf ervan te kunnen verantwoorden“

MBUX kan ook helpen bij het vinden van laadpunten. De EQV kan opladen met een snelheid van maximaal 110 kW (van 10% tot 80% laden kost ongeveer een uur). De laadaansluiting zit links voorop de neus. De technici van Mercedes-Benz weten dat dit niet de meest handige of veilige locatie is, maar voor de EQV was het het beste alternatief. Aan de zijkant van de auto was geen ruimte omdat de schuifdeuren ruimte nodig hebben om te openen. Aan de achterkant van de auto was geen plaatwerk te vinden dat stevig genoeg is om de druk van een CCS-stekker te weerstaan (zo'n 30 kg bij aansluiten) en daarom was de neus het enige alternatief.

Prestaties

De EQV laat zich bedienen zoals iedere andere Mercedes-Benz: met een kleine hendel voor de automaat aan de stuurkolom. Maar... zodra de EQV zich in beweging zet is alles anders! Een traditionele dieselmotor moet toeren maken om het gewicht van de auto te kunnen verplaatsen. Bij de EQV is het vermogen ongeacht het toerental en ongeacht de snelheid altijd aanwezig. Voor zowel de bestuurder als de passagiers voelt dit veel natuurlijker dan het steeds opnieuw opbouwen naar een maximaal koppel in iedere versnelling.

Omdat de EQV is bedoeld voor personenvervoer, is alles afgestemd op comfort. De EQV zet zich moeiteloos in beweging en doet dat in alle rust. Ondanks het feit dat de EQV is gebaseerd op een model met verbrandingsmotor, zijn in deze elektrische versie geen geluiden van de wind, banden of het mechaniek hoorbaar die in de "ouderwetse" versie zouden worden gemaskeerd door motorgeluiden.

Wie andere weggebruikers wil plagen, kan kiezen voor de "sport"-stand. Dan is de EQV niet alleen verrassend snel voor een busje, maar zelfs sneller dan veel personenauto's! Kies de sportstand echter niet met passagiers aan boord, want het snelle accelereren en hevige regenereren (in te stellen in stappen middels hendels achter het stuurwiel) zorgt ervoor dat ze alle kanten van het interieur te zien krijgen!

Bereik

De EQV is voorzien van een 100 kWh lithium ion batterij (afkomstig uit de EQC). De in Nederland geleverde EQV 300 heeft daarmee een actieradius van 356 km (WLTP). Tijdens de testrit onder ongunstige weersomstandigheden (koud, stormachtig) en met een baldadige rijstijl (de sportstand was niet te weerstaan) kwam het bereik uit op 348 km.

Om het energieverbruik te beperken is de topsnelheid begrensd tot 160 km/u. Bovendien helpt de elektronica om wanneer mogelijk energie terug te winnen. Zodra de EQV een bocht, een gevaarlijke verkeerssituatie, of een zone met een lagere maximumsnelheid nadert, laat de computer automatisch het "gas" los en wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Ook bij het snel naderen van een voorligger remt de EQV zelf om energie terug te winnen.

Weggedrag

Omdat de EQV is voorzien van een zeer grote batterij (en heel veel luxe), is het een echte zwaargewicht. De EQV 300 weegt rijklaar 2.635 kg en is daarmee ruim 500 kg zwaarder dan een vergelijkbare V-Klasse met dieselmotor. Dankzij uitgekiende afstelling van het onderstel voelt de EQV echter niet zwaar, maar solide.

Slechts in een enkel geval merkt de bestuurder dat de EQV een zwaargewicht is. In snel genomen bochten gaan de banden veel eerder piepen dan in een standaard V-Klasse. Tijdens een noodstop is voelbaar dat heel veel gewicht tot stilstand moet worden gebracht (maar is de remweg voldoende veilig). Tenslotte duikt de EQV nadrukkelijk in de veren op verkeersdrempels. Dit laatste is voor de passagiers echter beduidend minder bezwaarlijk dan het "springen" dat sommige andere elektrische auto's doen.

Alhoewel de EQV ontegenzeglijk een bedrijfswagen is en geen personenauto, is het rijden ontwapenend eenvoudig. Dankzij het zeer overzichtelijke koetswerk, de grote spiegels en de camera's rondom is manoeuvreren eenvoudig. Ondanks het enorme oppervlak is de EQV nauwelijks zijwindgevoelig. De EQV geeft daarmee de hartslagverlagende gemoedsrust die kenmerkend is voor de topmodellen van Mercedes-Benz. Sterker nog: de EQV rijdt zo fijn, dat ondergetekende bijna een gezin zou stichten om de aanschaf ervan te kunnen verantwoorden!

Conclusie

Mercedes-Benz introduceert de EQV: een elektrisch aangedreven bus voor personenvervoer in luxe. Wie eenmaal heeft (proef)gereden met de EQV verlangt nooit meer terug naar diesel.

Dat is deels te danken aan de rijeigenschappen. De EQV is soepel en stil als een limousine, maar desgewenst ook verrassend snel en gretig. Het eerste is aangenaam voor passagiers, het tweede een leuke bijkomstigheid voor de chauffeur. Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, is de EQV even ruim en even flexibel in te delen als de V-Klasse. Het geteste bereik van 350 km en de snellaadmogelijkheden zorgen ervoor dat de EQV in de dagelijkse praktijk nauwelijks is beperkt in het gebruik.

Of de EQV ook voordeliger is dan een bus op diesel is sterk afhankelijk van de fiscale situatie. Voor particulieren is de EQV vrijwel altijd voordeliger dan een V-Klasse. Voor leaserijders telt de bijtelling en ook dan is de EQV in het voordeel. In alle gevallen geldt dat elektrische auto's nauwelijks slijtagedelen hebben, onderhoudsarm zijn en dus heel weinig afschrijven. Genoeg reden dus om te beslissen: nooit meer dieselen!

plus Extreem ruim

Luxueus en verfijnd

Sneller, sterker, comfortabeler en voordeliger dan diesel min Onhandige locatie oplaadpunt

Ford Tourneo Custom

"De grote transitie"

Nissan NV200

"Ideaal of idealist?"

Toyota Proace Verso

"Als alleen het allergrootste groot genoeg is"

Opel Zafira Life

"Win-win-win situatie"