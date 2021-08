Mercedes-Benz start verkoop EQS

13 augustus 2021 | Twee uitvoeringen van de eerste volledig elektrische luxe limousine van Mercedes-EQ kunnen vanaf nu worden besteld, met prijzen vanaf respectievelijk 118.891 en 154.949 euro: de EQS 450+ met 245 kW en de EQS 580 4MATIC met 385 kW. Beide uitvoeringen zijn vanaf oktober 2021 leverbaar. Metallic lak en lederen bekleding behoren in Duitsland tot de standaarduitrusting. De EQS is het eerste model dat gebaseerd is op de modulaire architectuur voor elektrische auto's uit de luxe- en topklasse. Het is de eerste Mercedes-Benz die de mogelijkheid biedt om op veel gebieden compleet nieuwe voertuigfuncties te activeren via over-the-air updates (OTA).

Het introductieaanbod omvat:

Het individualiseringspakket met de extra sound experience 'Roaring Pulse' en diverse minigames (Tetris, Sudoku, Pairs, Shuffle Puck). Het pakket omvat ook extra DIGITAL LIGHT-animaties voor het ont- en vergrendelen (12 maandengebruik inbegrepen in de verkoopprijs, daarna tegen betaling te verlengen via Mercedes me

De twee speciale rijprogramma's voor beginnende bestuurders en valet service-personeel.

De highlight-modus: de auto stelt zichzelf voor en licht de uitrustings-highlights toe. Deze functie wordt geactiveerd met behulp van de spraakassistent "Hey Mercedes".

Het aanbod van OTA-functies wordt successievelijk verder uitgebreid. Dit betekent dat na de aanschaf en de eerste configuratie van de nieuwe auto sommige uitrustingen van de EQS kunnen worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren. Daartoe behoort ook het activeren van de achterasbesturing met een stuuruitslag tot 10°. Naast de traditionele aankoop van individuele functies kunnen klanten ook abonnementen afsluiten. Tijdelijke activeringen en gratis proefperiodes zijn eveneens gepland.

Na de aanschaf in de Mercedes me Store wordt de nieuwe OTA-functie op de achtergrond geactiveerd. Een overeenkomstige melding verschijnt op het centrale display. De in de auto geïnstalleerde communicatiemodule geeft de gegevens via het mobiele netwerk door.

Gedurende een beperkte periode wordt de nieuwe EQS ook aangeboden als Edition 1 (meerprijs: vanaf 7.320,50 euro voor de EQS450+ en 5.324 euro voor de EQS580 4MATIC). Aan de buitenkant geven de AMG Line en 21 inch velgen de auto een sportief tintje. Tot de interieur-kenmerken behoren een kleurenconcept en hoogwaardige comfortuitrustingen die alleen beschikbaar zijn voor de Edition 1:

AMG Line exterieur.

Metallic lak obsidiaanzwart.

Panoramaschuifdak.

21 inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen.

Edition 1-badge in de spiegeldriehoeken voor de buitenspiegels.

Interieurelementen van de Edition 1:

Bekleding designo nappaleder nevagrijs/reflexblauw.

Comfortstoelen met viervoudig verstelbare lendensteun en contourverlichting.

Multicontourstoelen voor de bestuurder en voorpassagier.

Bovenkant dashboard en bovenkant portieren nappalederlook reflexblauw.

Sierdelen openporig walnotenhout scheepsdek.

Designgordelsloten voor en achter.

Vloermatten met opschrift 'Edition 1' en rand reflexblauw.

Instaplijsten met verlicht opschrift 'Edition 1' wit.

De standaard achterasbesturing met een stuuruitslag tot 4,5° draagt bij aan de uitstekende handling en dynamiek van de EQS. Als alternatief kan een achterasbesturing met een stuuruitslag tot 10° worden besteld. Dit maakt een draaicirkel van 10,9 meter mogelijk voor de meer dan 5 meter lange EQS.

De voorbereiding INTELLIGENT PARK PILOT maakt deel uit van het parkeerpakket met remote parkeerfuncties. Hiermee wordt de EQS voorbereid op Automated Valet Parking (AVP, SAE-level 4). Samen met de vereiste optionele uitrusting en de bijbehorende Mercedes me connect-service beschikt de auto over de technologie om volledig automatisch en bestuurderloos in en uit te parkeren. Voorwaarde is wel dat de parkeergarages zijn uitgerust met AVP-infrastructuur ende nationale wetgeving dergelijke handelingen toestaat. De Mercedes me connect-service heeft landspecifieke specificaties (beschikbaarheid in Nederland nog niet bekend).

De absolute blikvanger van het interieur is het MBUX Hyperscreen (alleen verkrijgbaar en standaard bij de EQS 580 4MATIC). Deze grote, gewelfde display-unit strekt zich nagenoeg uit van A-stijl tot A-stijl. Drie displays zijn onder één gezamenlijk glazen afdekplaat geplaatst en vloeien optisch in elkaar over. Het 12,3 inch oled- voorpassagiersdisplay geeft deze een eigen display- en bedieningsgedeelte.

Met ENERGIZING AIR CONTROL Plus kiest Mercedes-Benz voor een holistische benadering van de luchtkwaliteit in de EQS. Het systeem is gebaseerd op filtratie, sensoren, een displayconcept en airconditioning. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) heeft een zeer hoog filtratieniveau, waardoor het fijnstof, microdeeltjes, pollen en andere stoffen die met de buitenlucht meekomen, kan opvangen. Een actieve koolstofcoating vermindert zwaveldioxide en stikstofoxiden, alsmede geurtjes in het interieur. Het interieurfilter beschikt over de certificering 2021 'OFI CERT' ZG 250-1 van het Oostenrijkse onderzoeks- en testinstituut (OFI), dat betrekking heeft op virussen en bacteriën. Met behulp van de preconditionering vóór het instappen kan de interieurlucht ook worden gereinigd voordat de bestuurder in de auto stapt. De fijnstofniveaus buiten en binnen de auto worden ook weergegeven in MBUX. Ze kunnenin detail worden bekeken in het Air Quality-menu.

Met Mercedes me Charge laden klanten sinds 2021 altijd groen bij elk openbaar laadstation van dit netwerk in heel Europa. Garanties van Oorsprong garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt teruggeleverd als er via Mercedes me Charge aan wordt onttrokken. In de eerste drie jaar na aanschaf van een EQS is er geen basistarief voor Mercedes me Charge en dus Green Charging voor klanten. Een ander voordeel is IONITY Unlimited: alle Europese EQS- klanten kunnen via Mercedes me Charge een jaar lang gratis gebruikmaken van het IONITY-snellaadnetwerk.

Mercedes-Benz Nederland zorgt er met een lokaal Green Charging-initiatief, als aanvulling op het bovenstaande, bovendien voor dat alle laadsessies met de EQS voor 200.000 km CO2-neutraal zijn, ongeacht de locatie of laadservice. Om dit te realiseren worden voor iedere in Nederland geregistreerde EQS vooraf Garanties van Oorsprong ingekocht. Deze Garanties van Oorsprong garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt geleverd. Dit lost een belangrijke uitdaging in de dagelijkse praktijk op: het is immers niet altijd duidelijk of de auto met groene energie wordt geladen. De Garanties van Oorsprong zijn uitsluitend afkomstigvan zon- en windparken in Nederland, waarmee een duurzame bijdrage aan het lokale leefmilieu geleverd wordt.

