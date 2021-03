Mercedes-Benz EQS nu te reserveren

1 maart 2021 | De EQS is de eerste volledig elektrische auto van Mercedes-Benz in het luxe- en topsegment. Met een actieradius tot 700 km (WLTP) zou de EQS aan de eisen die aan een limousine in het S-Klasse segment worden gesteld voldoen. Mercedes-Benz biedt geïnteresseerde klanten nu al de kans om een EQS online te reserveren en voorrang te krijgen bij de verkoopstart van de S-Klasse onder de elektroauto's. De eerste leveringen van de EQS vinden plaats in de tweede helft van 2021.

Mercedes-Benz heeft een online rerveringssysteem voor de EQS geopend. Geïnteresseerde klanten kunnen de volledig elektrische luxe limousine reserveren via mercedes-benz.nl/eqsreservering. Bij het maken van de reservering wordt een reserveringsbedrag van € 1.500 gevraagd. De reservering geeft recht op een productieplek van de EQS, maar de klant heeft altijd de mogelijkheid om, indien noodzakelijk, te annuleren. Zodra de verkoop van de EQS van start gaat, zal de klant zelf zijn EQS samenstellen en de reservering omzetten in een bestelling.

Het online reserveringssysteem biedt klanten de mogelijkheid om straks als eerste in de EQS te rijden. Met zijn progressieve design, het nieuwe MBUX Hyperscreen en interessante specificaties, zoals een actieradius tot 700 km (WLTP) en 250 km actieradius bijladen in 15 minuten, belooft de EQS alle voordelen van een volledige elektroarchitectuur.

Het grote, gebogen display van het optionele MBUX Hyperscreen in het interieur strekt zich over bijna de gehele breedte uit van de linker naar de rechter A-stijl. Het weergave- en bedieningsconcept past zich door middel van kunstmatige intelligentie (AI) volledig aan de gebruiker aan en geeft gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Dankzij de 'zero-layer' hoeft de gebruiker niet door submenu's te scrollen of spraakcommando's te geven. De belangrijkste toepassingen worden altijd op het hoogste niveau in het gezichtsveld weergegeven. Op deze manier worden tal van bedieningsstappen uit handen van de EQS-bestuurder genomen.

De introductie van de EQS en de consequente elektrificatie van het gehele modellengamma zijn belangrijke onderdelen van het strategisch plan Ambition 2039. Als onderdeel van Ambition 2039 werkt Mercedes-Benz aan het aanbieden van een CO2-neutraal modellengamma in minder dan twintig jaar. In 2022 omvat het portfolio acht volledig elektrische Mercedes-EQ modellen. Het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz is klaar voor het elektro-offensief van de onderneming en integreert de EQ-modellen consequent in de serieproductie van bestaande fabrieken. Vanaf de start van de productie wordt de EQS in Factory 56 in Sindelfingen CO2-neutraal geproduceerd. De accu's van de EQS worden eveneens CO2-neutraal geproduceerd door CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited).

