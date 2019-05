Autotest | Er is een manier om gegarandeerd de loterij te winnen: door alle loten te kopen. Dat is grofweg de strategie die Mercedes-Benz toepast als het gaat om nieuwe aandrijvingsvormen. Mercedes-Benz biedt simpelweg alle nieuwe technieken aan. Dat varieert van mild-hybrids tot volledig elektrische auto's. Een nieuwe variant bij Mercedes-Benz is de diesel-hybride: de E-Klasse E300de. Een gokje of slim rekenwerk?

Net nu diesel door veel merken in de ban wordt gedaan, investeert Mercedes-Benz juist in diesel-hybride techniek. De verklaring van Mercedes-Benz: "wij geloven nog steeds in diesel". In diverse landen is diesel nog steeds populair en dan is het beter de uitstoot te beperken dan op dezelfde manier verder te gaan. Bovendien: het roetfilter zou de grootste bezwaren tegen diesel wegnemen en dus blijft Mercedes-Benz investeren in diesel-techniek.

Diesel-hybride

Het resultaat van die investeringen is de diesel-hybride in de E-Klasse. Deze bestaat uit een hagelnieuwe viercilinder dieselmotor (type OM654) die minder interne weerstand heeft en minder weegt dan voorgaande generaties. Deze 194 pk sterke dieselmotor wordt bijgestaan door een 122 pk sterke elektromotor. Mercedes-Benz kiest voor plug-in hybride-techniek. Dat wil zeggen dat niet alleen energie wordt teruggewonnen tijdens het rijden, maar dat ook kan worden geladen aan het stopcontact. Op die manier is de elektrische motor veel meer dan een assistent en kan een kleine 40 km (fabrieksopgave: 54 km) geheel elektrisch worden afgelegd.

Maar er is meer! Als de accu na 40 km leeg zou zijn, is de hybride-aandrijving op lange afstanden slechts ballast. Daarom koppelt Mercedes-Benz als een van de weinigen het navigatiesysteem aan het brein van de hybride-aandrijving. Het is daarom belangrijk om met de "E300de" altijd het navigatiesysteem te gebruiken, ook als de bestuurder de bestemming zonder hulp weet te vinden. Door het navigatiesysteem te programmeren kan de computer plannen wanneer welke motor zal worden ingezet voor een minimaal verbruik. Daarmee is de E300de veel meer dan een "domme" plug-in hybrid die de accu simpelweg leegrijdt en daarna overschakelt naar de verbrandingsmotor.

In de praktijk weet de E-Klasse iedere rit perfect uit te kienen. Ritten korter dan 40 km worden uiteraard geheel elektrisch afgelegd. Op langere afstanden wordt informatie over wegtype en maximumsnelheden gebruikt om te bepalen wanneer welke krachtbron het meest efficiënt is. Tijdens de test ging dit zo ver, dat de elektronica regelmatig al overschakelde van de dieselmotor naar de elektromotor voordat de bestuurder een bord met een snelheidsbeperking zag!

Om nog slimmer met energie om te gaan, maakt de E-Klasse gebruik van radar om te bepalen hoe wordt gereageerd op gas loslaten. Is de weg voor de auto vrij, dan resultaat gas loslaten in uitrollen. Bevindt zich een langzamer voertuig voor de E-Klasse (of komt er een bocht of gevaarlijke verkeerssituatie aan), dan wordt geheel automatisch afgeremd. Daarbij kiest de E-Klasse voor een zo lang mogelijke remweg, want dat levert meer energie op, verstoort het verkeersbeeld juist minimaal en zorgt voor meer comfort dan plotseling remmen. Gaandeweg kreeg de testrijder steeds meer vertrouwen in het oordeel van de elektronica, waardoor het automatisch regenereren het rijden zelfs aangenamer maakte.

Praktijktest

Voor deze test is een zeer lange afstand afgelegd: van Amsterdam naar Berlijn. Juist op die afstand blijkt wat het voordeel van een diesel-hybride is boven de meer gangbare benzine-hybride. Het enorme koppel van de dieselmotor zorgt voor meer slagkracht. Daardoor worden met gemak hoge snelheden opgebouwd en vastgehouden. Een simpel tikje op het gaspedaal is voldoende om zo'n mokerslag uit te delen, dat het gros van de auto's simpelweg het nakijken heeft. Daarna zorgt de negende (!) versnelling ervoor dat in alle rust op hoge snelheid kan worden gereisd. 170 km/u is slechts 2.000 tpm en dat zorgt voor comfort en een relatief laag verbruik.

Op lage snelheid valt op dat de elektromotor zijn kracht via de versnellingsbak op de (achter)wielen overbrengt. Daardoor is soms een "rimpeling" in de aandrijflijn voelbaar en dat is ongebruikelijk voor elektrische auto's (die in de regel geen versnellingsbak hebben).

Om te kunnen bepalen wat de bijdrage van de hybride-aandrijving is, ving de rit aan met een lege accu. Dan kan de E300de alleen tijdens remmen en uitrollen energie terugwinnen, vergelijkbaar met een niet-plugin hybride. Ondanks zeer hoge snelheden op de Duitse autobahn kostte de rit van ruim 600 kilometer 6.5 liter diesel per 100 km. Maak niet de fout is verbruik dit te vergelijken met benzine-hybride modellen zoals de Toyota Prius: die auto's zijn kleiner en minder snel dan de E-Klasse.

De route van Berlijn naar Amsterdam ving aan met een volle accu (13,5 kWh). Laden op een publiek laadpunt kost ongeveer anderhalf uur. Ondanks eenzelfde moordend tempo als op de heenreis, bedroeg het verbruik op de terugreis 5.3 liter per 100 km. Van de 636 km werd 165 km met uitgeschakelde dieselmotor afgelegd (tegen 65 km met uitgeschakelde dieselmotor op de heenweg). Uitgedrukt in tijd is dit nog spectaculairder: van de 6 uur en 52 minuten die de reis duurde, was de dieselmotor 3 uur en 3 minuten uitgeschakeld.

„De combinatie van een diesel- en een elektromotor is veel krachtiger dan een benzine- en een elektromotor en dat zorgt voor meer slagkracht en meer rust“

Weggedrag

Ten opzichte van een standaard E-Klasse 300d is deze 300de een kleine 300 kg zwaarder. In het weggedrag is hier echter weinig van te merken. Iedere E-Klasse heeft een groots en goedmoedig karakter en daarop is gewicht nauwelijks van invloed.

De E-Klasse leent zich het beste voor een kalme, vloeiende rijstijl. Snel bochtenwerk vormt geen enkel probleem en de E300de laat zich alles welgevallen, maar dit is geen auto die tot leven komt of voldoening geeft bij sportief rijden. Het stabiele weggedrag en de stabiele wegligging geven een vertrouwenwekkend gevoel en zorgen ervoor dat de E-Klasse veilig reageert in extreme situaties (zoals bijvoorbeeld een uitwijkmanoeuvre).

Ruimte en uitrusting

De E-Klasse werd geïntroduceerd in 2016 en toen is duidelijk geen rekening gehouden met alternatieve aandrijvingsvormen. Het accupakket dat nodig is om de elektromotor aan te drijven neemt namelijk een flinke hap uit de bagageruimte. Boven de achteras staat een kast van zo'n 15 cm hoog en 40 cm diep en daarmee heeft de hier gereden E-Klasse Estate (stationcar) allesbehalve een vlakke laadvloer. De kast mag worden belast met bagage, maar zo'n obstakel op de vloer blijft natuurlijk minder praktisch. Een goedmakertje: deze hybride mag een aanhanger tot 2.100 kg trekken.

De locatie van de laadaansluiting is de enige juiste: rechts achterop. Op die manier kan altijd veilig achteruit worden ingeparkeerd in een steekvak. Wanneer paralel langs de weg wordt geparkeerd zit het stekker aan de kant van de stoep en is er geen risico dat fietsers of passerende auto het raken. Mercedes-Benz levert een kabel voor laden aan een publiek laadpunt en voor laden aan een 220 volt stopcontact mee. Tijdens het laden geeft het systeem voldoende informatie over het laadproces in het beeldscherm achter het stuurwiel. Tevens licht een lampje bij de stekker oranje of groen op om aan te geven wat de laadstatus is.

De uitrusting van de E300de is gelijk aan die van iedere andere E-Klasse. Dat wil zeggen: niet zo gewaagd als de A-Klasse (die geheel digitaal gaat), maar een balans tussen vertrouwde bediening en digitale hulpmiddellen. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een groot beeldscherm dat naadloos door lijkt te lopen in het centrale beeldscherm midden op het dashboard. De klokken achter het beeldscherm worden bediend met knoppen links op het stuurwiel. Functies op het beeldscherm rechts worden bediend met knoppen rechts op het stuurwiel. Heel logisch!

Twee zaken gingen helaas niet goed. De spraakherkenning wist de testrijder zelden goed te verstaan. Het commando "bestemming invoeren" werd steevast geinterpreteerd als "route starten naar Polen". Apple Carplay werkt zolang niet te veel op knoppen wordt gedrukt. Commando's van de centrale druk/draaiknop worden relatief traag aan de iPhone doorgegeven. Wanneer te veel commando's achterelkaar worden gegeven ontstaat een vertraging en loopt het systeem uiteindelijk vast.

De E-Klasse was een van de eerste auto's op de markt met semi-zelfrijdende functies en die maken het rijden nog steeds heel aangenaam. De E-Klasse kan de bestuurder assisteren bij het sturen, gasgeven en remmen en dat maakt het rijden in de praktijk veiliger en makkelijker.

Conclusie

Is een diesel-hybride een goed idee? Een uitgebreide proefrit wijst uit: dat is afhankelijk van de situatie. Een geheel elektrische auto is in alle gevallen efficiënter, daar kan geen enkele verbrandingsmotor tegenop. Wie korte afstanden aflegt en de verbrandingsmotor slechts sporadisch nodig heeft als "hulpmotor" is goedkoper af met een benzine-hybride. Maar... op de lange afstand weet de E-Klasse E300de in alle opzichten te overtuigen! De combinatie van een diesel- en een elektromotor is veel krachtiger dan een benzine- en een elektromotor en dat zorgt voor meer slagkracht en meer rust. Daarbij is een dieselmotor van nature zuiniger dan een benzinemotor, waardoor het verbruik lager ligt (en volgens Mercedes-Benz wordt het probleem van roetuitstoot grotendeels opgelost door filters).

Daarbij weet de E-Klasse, ook 3 jaar na introductie van het model, nog steeds te overtuigen als een heerlijke reisauto. Dat begint met eenvoudige zaken zoals de stoelen en de bediening van de diverse functies. Dat lijken misschien bijzaken, maar bij intensief gebruik kan dit ergernis opleveren terwijl het bij de E-Klasse voor extra gemak zorgt. Verder overtuigt de E-Klasse met een statig en vertrouwenwekkend weggedrag, wat voor rust en comfort zorgt. Ten opzichte van de standaard E300d is deze E300de zo'n 3.000 euro goedkoper, maar wat uiteindelijk echt telt is de veel lagere kilometerprijs. Kortom: Mercedes-Benz gokt niet, maar rekent en dan is de E300de een logische uitkomst.