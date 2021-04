Mercedes-Benz CLS aangepast voor modeljaar 2021

7 april 2021 | De CLS komt in april 2021 met een aangescherpt design op de markt. Met name het front brengt met een nieuwe grille en voorbumper de dynamiek van de vierdeurs coupé sterker tot uitdrukking. Tegelijkertijd is het interieur opgewaardeerd met extra leder- en bekledingscombinaties en een nieuwe generatie stuurwielen. Een diesel van de nieuwste generatie met geïntegreerde startdynamo breidt het modellengamma uit. De vernieuwde CLS viert in april 2021 zijn wereldpremière en de eerste exemplaren staan in juli bij de Europese dealers.

De CLS is standaard uitgerust met AMG Line exterieur. Hierdoor komt de sportiviteit van de CLS beter tot uiting: deze uitvoering beschikt over componenten van de AMG-styling, zoals de AMG-specifieke voorskirt met A-wing in zwart, frontsplitter in zilverchroom, sportief-markante luchtinlaten met verticale spijlen en aerodynamisch gevormde flics in hoogglanzend zwart. Andere kenmerken zijn de AMG-dorpelverbreders en AMG-spoilerrand op het kofferdeksel. In combinatie met het AMG Line exterieur kan voor de glansgedraaide 20 inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen in bicolorlook uit twee nieuwe kleuren worden gekozen: tremolietgrijs of hoogglanzend zwart.

Alle modellen met AMG Line exterieur beschikken over een nieuwe grille. Bijzondere kenmerken van deze grille zijn het 'Mercedes-Benz pattern' (een 3D stervormig patroon met oppervlakken in glanzend chroom), een lamel in hoogglanzend zwart met chroomaccenten en geïntegreerde Mercedes-Benz ster. Een nieuwe lakkleur voor de CLS is spectraalblauw metallic.

Naast het exterieur is het interieur opgewaardeerd. Er zijn twee nieuwe sierdelen, ook voor de middenconsole, leverbaar: openporig walnotenhout bruin en openporig walnotenhout hoogglanzend grijs. Het aanbod van lederen stoelbekleding werd eveneens uitgebreid: nevagrijs/magmagrijs en siennabruin/zwart zijn twee nieuwe kleurencombinaties.

Als onderdeel van de update krijgt de CLS een nieuw vormgegeven multifunctioneel stuurwiel in nappaleder. De spaken zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart met rand in zilverchroom, de stuurschakelpaddles zijn eveneens zilverchroom. Met het rijassistentiepakket (optie) wordt de bestuurder ondersteund door de actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent. Hier gebruikt het stuurwiel het capacitieve principe om de handen van de bestuurder te herkennen. In de stuurkrans bevindt zich een 2-zone sensormat. De sensoren aan de voor- en achterzijde van de stuurkrans registreren of de handen van de bestuurder zich op het stuurwiel bevinden. Een stuurbeweging is niet langer nodig voor de assistentiesystemen om te signaleren dat de auto wordt bestuurd. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid bij gedeeltelijk geautomatiseerd rijden.

De 250 experts van Mercedes-Benz designo in Sindelfingen toveren de CLS optioneel om tot een heel persoonlijke one-off. Ook bij deze speciale opties is het aanbod uitgebreid: nieuw zijn bijvoorbeeld de speciale designo lakken jupiterrood, kasjmierwit magno en smaragdgroen. Deze zijn leverbaar voor alle uitrustingsversies. Het tweekleurige designo interieur met nappaleder Exclusief is leverbaar in vijf nieuwe combinaties: classicrood / zwart, zadelbruin / zwart, diepwit / zwart en yachtblauw / zwart.

Mercedes-AMG heeft het sportieve topmodel van de modelserie geactualiseerd met tal van visuele highlights en uitrustingspakketten. Tot de standaard noviteiten van de CLS 53 4MATIC+ behoren het nieuw vormgegeven front met de sportieve AMG-voorskirt in A-wingdesign met zwarte flics en zichtbare air curtains, evenals de AMG-specifieke grille met verticale spijlen. De ruitframes zijn uitgevoerd in gepolijst aluminium of, in combinatie met het nightpakket, in hoogglanzend zwart. De buitenspiegels zijn carrosseriekleurig. Ook hier vormen modellen met het AMG-nightpakket of het AMG-carbonpakket exterieur II een uitzondering: de buitenspiegels zijn in dit geval hoogglanzend zwart of van carbon. Mercedes-AMG rijders besturen de CLS ook met het stuurwiel van de nieuwste generatie in nappaleder met de bekende AMG-stuurwieltoetsen met display.

Bij de optionele uitrustingen maken twee nieuwe pakketten de coupé nóg sportiever: het AMG-nightpakket II, leverbaar in combinatie met het AMG-nightpakket, omvat een grille, Mercedes-Benz ster aan de achterzijde en typeaanduiding in donker chroom.

Naast de vertrouwde benzinemodellen wordt nu de CLS 300 d 4MATIC geïntroduceerd. De CLS 300 d 4MATIC beschikt over een mild hybrid-aandrijving. Zijn viercilinder dieselmotor (OM 654 M) wordt geleverd met een geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie en een 48V-subelektrisch systeem. Het vermogen bedraagt 195 kW / 265 pk plus een elektrische boost van 15 kW / 20 pk. Energierecuperatie en de mogelijkheid om te 'zeilen' met uitgeschakelde motor maken deze aandrijflijn relatief efficiënt. Elektrificatie maakt ook het gebruik van een elektrische koelmiddelcompressor voor de airconditioning mogelijk.

