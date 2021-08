Autotest | Mercedes-Benz vernieuwt in rap tempo. Naast de klassieke sedans biedt het een lijn van hatchbacks en SUV's aan om een bredere doelgroep aan te spreken. Om het comfort te verhogen en de uitstoot te verlagen ontwikkelt Mercedes-Benz ook een lijn van elektrische auto's. Tegelijkertijd vergeet het de conventionele modellen niet! Maak kennis met de 5e generatie van de C-Klasse.

De C-Klasse mag dan een traditionele sedan zijn, Mercedes-Benz geeft er wel een moderne invulling aan. Het lijnenspel is vloeiend. De aflopende neus, korte overhang voor en lange overhang achter zorgen voor een dynamische uitstraling. Voortaan is aan het patroon en de kleur van de rand van de grille te zien om welke uitvoering het gaat. Met staande lamellen en een chromen rand is de testauto een "Luxury Line".

De nieuwe C-Klasse is 6 cm langer dan de vorige generatie en behoort nu tot de langste auto's in het segment. Slechts 3 cm van die extra lengte komt van de wielbasis, maar toch is de binnenruimte merkbaar verbeterd. Met het oog op (half) elektrische varianten is de techniek namelijk veel slimmer in het koetswerk geïntegreerd, waardoor meer binnenruimte overblijft. Zeker bij een auto met achterwielaandrijving, en dus een as van voor naar achteren, is daarmee veel winst te behalen.

De ruimte voorin is goed, waarbij de nieuwe hoofdsteunen enige studie vragen. Ze zijn namelijk zowel horizontaal als verticaal verstelbaar. Alleen wanneer alle instelmogelijkheden correct worden gebruikt, dragen ze bij aan het comfort en de veiligheid. De ruimte achterin is ruim voldoende.

Uitrusting

Voor de C-Klasse heeft Mercedes-Benz een balans gezocht tussen nieuwe techniek en vertrouwde waarden. De cabine is daarom niet zo futuristisch als die van de elektrische modellen. In plaats daarvan is gekozen voor chique, warme materialen en bijpassende sfeer-verlichting. Omdat het accent minder op techniek ligt, lopen de diverse beeldschermen niet langer in elkaar door. Centraal op het dashboard is een groot, staand beeldscherm te vinden.

Hiermee worden vrijwel alle comfort-functies van de auto bediend. Het zogenaamde "MBUX 2.0" (Mercedes-Benz User eXperience) laat zich bedienen door het beeldscherm aan te raken, met paneeltjes op het stuurwiel en met gesproken commando's. De nieuwe versie van MBUX is op minder punten aan te passen aan de voorkeur van de bestuurder, maar is daarom wel eenvoudiger te bedienen (minder knoppen, minder menu's, minder kans op verwarring). Zolang een internet-verbinding beschikbaar is, is het vocabulaire van MBUX heel behoorlijk en verstaat het systeem veel opdrachten.

„Uiteindelijk is de belangrijkste verdienste van de nieuwe C-Klasse dat het model heel gewoon is gebleven, maar wel de voordelen biedt van de modernste techniek“

Wanneer puur wordt gekeken naar de functionaliteit, dan lijken de C-Klasse en/of MBUX 2.0 weinig meerwaarde te bieden boven bestaande modellen. Het verschil zit in de verfijning. Zo is het staande beeldscherm bij gebruik van het navigatiesysteem veel prettiger dan een liggend beeldscherm omdat voortaan beter is te zien hoe de route zich voor de auto ontvouwt (wat er naast de auto gebeurt is niet van belang). Wanneer de C-Klasse assisteert bij sturen, remmen en gasgeven is dit merkbaar, maar nooit storend. Jarenlang koos Mercedes-Benz voor een koerscorrectie door een korte remingreep op één wiel. Dit was uiterst effectief, maar zo bruusk dat de schrikreactie van de bestuurder soms meer gevaar opleverde dan dat waar de elektronica voor wilde uitwijken. Voortaan stuurt de C-Klasse subtiel om gevaar heen.

Helaas kende de testauto diverse "kinderziekten". Zo herstartte het navigatiesysteem zichzelf regelmatig en meldde de NFC-functie dat een apparaat was gevonden, waarmee het vervolgens geen verbinding kon opzetten. Daarbij had het systeem moeite om taken te delen met een smartphone. Radio luisteren terwijl de smartphone de navigatie verzorgde was een probleem. Gelukkig brengt Mercedes-Benz zeer regelmatig updates uit, want zelfs tijdens de week dat de C-Klasse bij de redactie op bezoek was werden problemen opgelost.

Aandrijving

Bij een klassiek model hoort ook klassieke aandrijving, maar uiteraard wel met een moderne invulling. De testauto is voorzien van de lichtste motor op de prijslijst. De "C180" beschikt over een 1.5 liter 4-cilinder benzinemotor. Een 9-traps automaat is standaard; de C-Klasse is niet leverbaar met handbak. De automaat houdt het toerental bij voorkeur zeer laag en dat zorgt voor heel veel rust. Op de snelweg ligt het toerental tussen de 1.250 en 1.500 toeren per minuut, vergelijkbaar met dat van de 6-cilinders van weleer.

De beloofde "moderne invulling" komt van mild-hybrid techniek. Tijdens het remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Tijdens het rijden gebruikt een elektromotor die "gratis" energie om de benzinemotor te assisteren en dat zorgt voor een flinke besparing. Over een testrit van zo'n 1.000 km bedroeg het testverbruik 5.1 liter per 100 km en dat werd enkele jaren geleden voor onmogelijk gehouden voor een auto als deze. Leuk detail: rekening houdende met de dorst van de grotere motoren heeft iedere C-Klasse een 66 liter tank. Dat levert dit basismodel een bereik van zo'n 1.200 km op!

Omdat het toerental laag wordt gehouden vraagt het enige tijd van de elektronica en het mechaniek om te presteren. Uiteindelijk is het vermogen van 170 pk / 250 Nm voldoende, maar verwacht geen overmacht of rappe tussensprints. Mede omdat het vermogen zeer gelijkmatig wordt opgebouwd blijft ook de sensatie van snelheid uit.

Weggedrag

Om ervoor te zorgen dat de C-Klasse zowel comfort als dynamiek biedt, staat vierwielbesturing voortaan op de optielijst. Helaas was deze nog niet leverbaar op het moment van schrijven, waardoor slechts kan worden gemeld dat de draaicirkel hiermee significant kan worden beperkt (kleiner dan 11 meter).

De testauto is weliswaar de lichtst gemotoriseerde versie van de C-Klasse, het onderstel is berekend op veel meer. Daarom kan het beschikbare vermogen bijna straffeloos worden aangeroepen. Alhoewel de C-Klasse zich het beste leent voor kalm en statig rijden, laat deze zakenauto zich gewillig door bochten slaan. Juist omdat het onderstel is berekend op heel veel meer, blijft ook dan de rust bewaard.

Conclusie

De vijfde generatie van de C-Klasse is de nieuwste interpretatie van een traditionele sedan van Mercedes-Benz. Het verfijnde lijnenspel geeft ook deze kleinste sedan van Mercedes-Benz een dynamische en tegelijkertijd voorname uitstraling. Ook het interieur is dankzij de layout en materiaalkeuze vertrouwd, maar tegelijkertijd modern en hoogwaardig. De techniek biedt geen nieuwe functionaliteit, maar is wel verfijnder, effectiever en/of eenvoudiger te bedienen dan voorheen. De uitrusting is sterk afhankelijk van de gekozen opties, maar dat geldt voor alle premium merken.

De testauto is voorzien van de lichtste motor op de prijslijst en dat is zowel een voor- als een nadeel. De prestaties zijn voldoende, maar de C180 geeft niet het superieure, overdadige of bevoorrechte gevoel dat kenmerkend is voor de klassieke sedans van Mercedes-Benz. Daar staat tegenover dat dit spaarzame karakter voor een ongebruikelijk lage CO2-uitstoot zorgt en dat resulteert in een gunstige aanschafprijs en lage gebruikskosten.

Uiteindelijk is de belangrijkste verdienste van de nieuwe C-Klasse dat het model heel gewoon is gebleven, maar wel de voordelen biedt van de modernste techniek. Gewoon klasse dus!

plus Uitstekend weggedrag

Vertrouwd en toch modern

Comfortabel en zuinig als C180 min Alleen compleet met opties

MBUX 2.0 nog niet vrij van kinderziekten

Tesla Model 3

"En dat is drie"

Lexus IS

"Goed voorelkaar"

Skoda Superb

"Superber"

Volkswagen Passat

"Tegen de stroom in"