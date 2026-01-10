Mazda onthult CX-6e

De 78 kWh lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij drijft een achterin geplaatste motor aan die 190 kW (258 pk) en 290 Nm direct beschikbaar koppel levert, wat zorgt voor responsieve besturing en lineaire acceleratie. De Mazda CX-6e heeft een geremd trekgewicht van 1.500 kg. De achteras wordt aangedreven door een transmissie met één versnelling en accelereert van 0 tot 100 km/u in 7,9 seconden naar een topsnelheid van 185 km/u, terwijl het voertuig een WLTP-actieradius van maximaal 484 km haalt. Een maximale DC-laadsnelheid van 195 kW resulteert onder ideale omstandigheden in een laadtijd van 24 minuten voor 10% tot 80% van de accucapaciteit. De ingebouwde lader ondersteunt 11 kW driefasig wisselstroomladen via type 2-connectoren voor publiek- en thuisladen.

Technologie

De cockpit is gecentreerd rond een groot 26-inch touchscreen met een aanpasbare dual-split lay-out die passagiers toegang biedt tot informatie. Dit scherm wordt aangevuld met een head-up display, dat navigatie-informatie op de weg voor de bestuurder projecteert, terwijl de bestuurder met stem- en gebarenbediening snel vooraf opgeslagen routes kan selecteren of favoriete muziek afspeelt zonder een knop aan te raken. De spraakherkenning reageert volgens Mazda op natuurlijke wijze op alledaagse verzoeken, of het nu gaat om het aanpassen van de temperatuur, het openen van de ramen of het zoeken naar een volgende bestemming. Naast Wireless CarPlay en Android Auto heeft de Mazda CX-6e zijn eigen speciale app, met functies voor bediening op afstand, waaronder het delen van Bluetooth-sleutels en het beheer van de batterijlading.

Elke uitvoering is uitgerust met negen airbags en een netwerk van camera's, millimetergolfradar en ultrasone sensoren om het zicht en het omgevingsbewustzijn te verbeteren. Een reeks rijhulpsystemen, waaronder Smart Brake Support, Lane Keeping Assist en Blind Spot Monitoring, zorgt voor vertrouwen tijdens elke rit.

Vormgeving

De verlengde wielbasis van 2.902 mm en korte overhangen verhullen de laadcapaciteit, met een bagageruimte van 468 liter die kan worden uitgebreid tot 1.434 liter, wanneer de tweede zitrij wordt neergeklapt. Er is een palet van zeven carrosseriekleuren beschikbaar om oppervlakken van de Mazda CX-6e tot leven te brengen, met als blikvanger de kleur Nightfall Violet - een diepe en glanzende tint die, afhankelijk van het licht, varieert tussen een glanzende paarse gloed en bijna zwarte schaduwen.

Het interieur is verkrijgbaar in drie kleurvarianten: Warm Beige of Black Maztex en een tweekleurige Amethyst met White Maztex. De Mazda CX-6e zal vanaf de zomer van 2026 verkrijgbaar zijn bij Mazda-dealers in Nederland met een vanafprijs van onder de 50.000 euro.