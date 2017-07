Mazda MX-5 RF ontvangt Red Dot Award

4 juli 2017 | Mazda stond opnieuw in de schijnwerpers op het podium van het Aalto Theater in het Duitse Essen om de Red Dot Best of the Best Award in ontvangst te nemen voor de MX-5 RF en zijn Kodo; Ziel van Beweging design. Het was de tweede keer dat de vierde generatie MX-5, ook wel ND genoemd, de belangrijkste prijs won bij de jaarlijkse Red Dot productontwerp wedstrijd. De RF, die eerder dit jaar in Europa op de markt kwam, evenaart daarmee het succes van de soft-top versie, die in 2015 dezelfde eer toekwam.

"Dit is fantastisch voor ons allemaal hier bij Mazda, na de enorme inspanningen die we met z'n allen hebben geleverd voor de RF", vertelt Kevin Rice, directeur design van Mazda Europe, die de award in ontvangst nam. "De huidige MX-5 is een sprekend voorbeeld van innovatie, zowel op het gebied van ontwerp als op technologisch niveau, om ervoor te zorgen dat meer dan een kwart eeuw van rijke Jinba Ittai traditie, bestuurder en auto als één, behouden blijft. De RF brengt dit nog een stap verder en verdiept de ervaring van de eigenaar met de fastback-styling en flexibiliteit van het bijzonder unieke inklapbare dak. Het resultaat is een onmiskenbaar elegante weergave van Jinba Ittai in een MX-5, geschikt voor alle seizoenen en in alle situaties".

De jury van 39 ontwerpers, professoren en journalisten wees eerder al, in april dit jaar, de 'Best of the Best' award, bedoeld voor de meest uitzonderlijke ontwerpen, toe aan slechts 102 van de meer dan 5.500 inzendingen voor de 2017 editie van de Red Dot productontwerp wedstrijd. De uitreiking daarvan vond gisteravond plaats. Mazda heeft nu zes Red Dot Awards gewonnen voor zijn Kodo design modellen: de Mazda CX-3 en Mazda2 kregen in 2015 de award (samen met de eerder genoemde MX-5 Roadster), nadat de Mazda3 en Mazda6 eerder al in respectievelijk 2014 en 2013 deze prijs binnensleepten. De jury beoordeelt de inzendingen op criteria als innovatie, functionaliteit, ergonomie, symbolische en emotionele inhoud, kwaliteit en ecologische compatibiliteit.

De winnende producten, dit jaar gekozen in 47 categorieën, inclusief auto's en motorfietsen, worden vanaf nu vijf weken lang tentoongesteld in het Red Dot Design Museum in Essen en hebben het recht om het 'Red Dot' symbool te dragen. De jaarlijkse competitie, in 1955 geïnitieerd door het in Essen gevestigde Design Zentrum Nordrhein Westfalen, wordt algemeen beschouwd als 's werelds grootste in zijn soort.