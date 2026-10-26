Mazda activeert Google Gemini in CX-5

Zodra de gebruiker deze functie inschakelt, neemt Gemini de rol van Google Assistant over als actieve spraakassistent. Dankzij het vermogen om natuurlijke taal en context te begrijpen, kunnen bestuurders aangeven wat ze nodig hebben, alsof ze een normaal gesprek voeren. Ook vervolgvragen worden begrepen, waardoor het niet nodig is om specifieke commando's te onthouden.

Bestuurders kunnen zoeken naar bestemmingen die aansluiten bij hun voorkeuren, stemming of doel, in plaats van een specifieke plek in gedachten te hebben. Ze kunnen Gemini bijvoorbeeld vragen om een goed beoordeeld café met terras langs hun route te vinden en het verzoek verder verfijnen door vervolgvragen te stellen. Dezelfde conversatiegerichte aanpak geldt ook voor entertainment: bestuurders kunnen muziek aanvragen die past bij een bepaalde stemming of een nummer zoeken aan de hand van contextuele informatie. Ondersteunde diensten zijn onder meer Spotify, YouTube Music en Amazon Music, terwijl Apple Music beschikbaar blijft via Apple CarPlay.

Onderweg verbonden blijven

Dankzij de ingebouwde Google-functie kan Gemini inkomende berichten samenvatten en voorlezen, zodat bestuurders de context begrijpen voordat ze reageren. Dankzij de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden is het ook eenvoudig om antwoorden op te stellen, aan te passen of te vertalen zonder de telefoon aan te raken. Populaire berichtendiensten, zoals WhatsApp en Messenger, kunnen ook handsfree worden gebruikt via Apple CarPlay of Android Auto.

Gemini is rechtstreeks geïntegreerd in de volledig nieuwe Mazda CX-5 met ingebouwde Google-functionaliteit. Het systeem begrijpt de context en stelt bestuurders in staat om bepaalde voertuigfuncties te bedienen met natuurlijke taal in plaats van vooraf gedefinieerde commando's. Als je bijvoorbeeld zegt: "Het is koud en mistig", past Gemini de klimaatinstellingen aan. Bestuurders kunnen ook handsfree hun resterende actieradius bekijken of ondersteunde bedieningsfuncties aanpassen.

Gemini wordt geleverd via een draadloze update en ondersteunt 13 Europese taalvarianten. Om het te activeren in plaats van Google Assistant, moeten gebruikers zijn ingelogd op een Google-account en zich hiervoor aanmelden. Vanaf dat moment kan Google iedere rit en ieder gesprek traceren en koppelen aan een persoon. Voor de volledige functionaliteit is een dataverbinding vereist, hoewel bepaalde functies ook offline beschikbaar zijn.