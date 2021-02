Maserati Ghibli wint Best Cars 2021-award

11 februari 2021 | De Maserati Ghibli kwam als winnaar uit de bus in de categorie 'Hogere middenklasse import' bij de verkiezing BEST CARS 2021. Initiatiefnemer van deze lezersverkiezing is het Duitse automagazine auto motor und sport. Meer dan 100.000 lezers reageerden op de oproep en kozen hun favorieten uit 378 auto's in elf categorie├źn. Het is de 45e keer dat deze prijzen worden uitgereikt.

Zelfs jaren na het debuut van de sportsedan met zijn coupé-silhouet zijn autokenners nog onder de indruk van dit model. Speciaal voor modeljaar 2021 werden uitgebreide technische en stilistische verbeteringen doorgevoerd. Onder andere het volledig nieuwe infotainmentsysteem MIA (Maserati Intelligent Assistant) met een 10,1 inch display in 16:10-verhouding vormt een zinvolle upgrade. Verder stelt het nieuwe Maserati Connect programma de eigenaar in staat om verbonden te blijven met zijn auto en bijvoorbeeld tot in detail te worden geïnformeerd over de staat van de auto.

Voor het eerst is er ook een V8-motor leverbaar voor de Ghibli. De 580 pk sterke 3,8-liter twin turbo-krachtbron zorgt ervoor dat de Ghibli Trofeo in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert, de topsnelheid bedraagt 326 km/u. Niet eerder was een sedan van Maserati zo snel. De exclusiviteit van deze versie wordt ook onderstreept door de nieuwe 'Corsa'-rijmodus en stilistische elementen die het unieke karakter van de auto duidelijk herkenbaar maken.

De Ghibli Hybrid is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Maserati, die meer dan 106 jaar teruggaat. Het model geeft de aanzet tot de elektrificatie van het merk en luidt een nieuw tijdperk in. De Ghibli Hybrid heeft een 2,0-liter viercilindermotor die is gekoppeld aan BSG, eBooster en een 48 volt accu. Het systeemvermogen bedraagt 330 pk, de topsnelheid bedraagt 255 km/u en een sprint van 0 naar 100 km/u vergt 5,7 seconden.

