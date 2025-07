5 EuroNCAP sterren voor Lynk Co 02

De score van 02 is gebaseerd op testprestaties in vier categorieën: bescherming van volwassen inzittenden, kindveiligheid, bescherming van kwetsbare weggebruikers en Safety Assist. De 02 behaalde uitstekende resultaten op elk gebied:

De hoge score van de 02 is te danken aan de prestaties in vier kerncategorieën: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen, bescherming van kwetsbare weggebruikers en veiligheidsondersteunende systemen. De 02 behaalde opvallende resultaten in elk van deze categorieën:

90% voor bescherming van volwassen inzittenden;

87% voor bescherming van kinderen;

83% voor bescherming van kwetsbare weggebruikers;

89% voor Safety Assist

"Veiligheid is altijd een kernpijler geweest van onze productstrategie, en met de Lynk & Co 02 hebben we de lat voor onszelf, en voor het hele segment, hoger gelegd", zegt David Green, Vice President Product & Strategy bij Lynk & Co International. "Het behalen van de hoogste Euro NCAP-score ooit voor een compacte SUV laat zien waar we naartoe werken. Terwijl we ons portfolio verder uitbreiden, bevestigt deze erkenning onze toewijding aan het bouwen van voertuigen die niet alleen innovatief en duurzaam zijn, maar ook tot de veiligste op de weg behoren. Het zet de toon voor wat klanten van Lynk & Co mogen verwachten - nu en in de toekomst."