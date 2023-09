Lexus RZ krijgt 5 sterren EuroNCAP

De volledig elektrische Lexus RZ kenmerkt zich door zijn robuuste platform en carrosserie. Daarbij is de batterij in het chassis geïntegreerd. Met 9 airbags is de passieve veiligheid van hoog niveau. Net als andere Lexus-modellen beschikt de RZ bovendien standaard over het Lexus Safety System+, waarin een groot aantal rijassistentiesystemen samenkomt.

Een belangrijk onderdeel van deze nieuwste (derde) generatie van het Lexus Safety System + is het Pre-Collision System (PCS) dat met radar- en cameratechnologie tegemoetkomende voertuigen, inclusief motorfietsen detecteert. In de nacht kan dit systeem nu ook fietsers opmerken. De nieuwe afslag-assistent (Intersection Turn Assist) detecteert bij het afslaan niet alleen tegemoetkomende voertuigen, maar ook overstekende voetgangers. Lane Departure Alert en Lane Tracing Assist zorgen ervoor dat de auto in het midden van de rijbaan blijft.

Met de Dynamic Radar Cruise Control kan de bestuurder niet alleen de afstand tot voorliggers zelf instellen, maar ook het acceleratieniveau. Daarmee bepaalt de bestuurder hoe snel de RZ optrekt als de voorligger versnelt, bijvoorbeeld in een file. De nieuwe Curve Speed Reduction-functie is ontwikkeld om de snelheid van de Lexus RZ automatisch aan te passen aan de radius van de bocht.

De Emergency Driving Stop-functie van de Lexus RZ komt in actie als blijkt dat de bestuurder niet meer in staat is de auto te bedienen, bijvoorbeeld bij een medisch noodgeval. Dit systeem brengt de auto in de rijbaan tot stilstand en waarschuwt medeweggebruikers daarbij met de alarmverlichting. De Driver Monitor kan aan de hand van onder meer de houding achter het stuur, hoofd- en oogbewegingen of gesloten ogen in een vroegtijdig stadium vaststellen of de bestuurder minder goed in staat is de auto te bedienen.

Ten slotte is er Proactive Driving Assist. Dit systeem ondersteunt de bestuurder vooral bij lage snelheden in de stad op subtiele wijze, bijvoorbeeld door een veilige afstand tot voorliggers aan te houden en door automatische stuur- en remhulp te bieden bij mogelijk gevaarlijke situaties met voetgangers, fietsers en geparkeerde voertuigen. Ook e-Latch met Safe Exit Assist komt de veiligheid ten goede. e-Latch is hierbij gekoppeld aan Blind Spot Assist, dat fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren 'ziet' naderen. Als dat gebeurt wordt het automatisch openen van het portier direct gestopt.