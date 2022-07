Lexus prijst RZ 450e

De Lexus RZ 450e wordt in drie uitvoeringen geleverd. De eerste daarvan is de RZ 450e Comfort Line. Met het nieuwe Lexus Link Connect multimediasysteem met 14 inch groot beeldscherm, cloud based navigatie, "Hey Lexus!"-spraakbesturing, 10 speaker Lexus Audio-geluidsinstallatie, USB-C-aansluitingen voor- en achterin en een draadloze telefoonlader is de RZ 450e op het gebied van multimedia standaard uitgerust. Standaard beschikt de RZ 450e over stoelverwarming voor, 2-zone automatische airconditioning, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en automatische koplampverstelling voor de LED-verlichting. De Lexus RZ 450e Comfort Line is te bestellen vanaf 64.595 euro. De prijzen voor Private Lease starten bij 895 euro per maand. In Operational Lease is de RZ 450e Comfort Line te leasen vanaf 725 euro per maand.

Executive Line

Het tweede uitrustingsniveau is de RZ 450e Executive Line. Met synthetisch lederen bekleding, stuurwielverwarming en elektrisch verstelbare voorstoelen wordt de luxe aan boord vergroot. De Executive Line beschikt bovendien over extra geluidswerende zijruiten voor een stiller interieur en Privacy Glass voor de zijruiten achter. Ook dakrails behoren tot de uitrusting van de RZ 450e Executive Line. De uitvoering is leverbaar vanaf 67.595 euro. Optioneel is een panoramisch dak (1.695 euro) en een Premium Pack (1.900 euro) te bestellen. Dit laatste pakket bestaat uit 20 inch lichtmetalen wielen en een elektrisch verstelbare stuurkolom. Ook is de Executive Line te bestellen in drie Bi-tone exterieurkleuren, waarbij het dak en de motorkap een contrasterende zwarte kleur krijgen.

President Line

Als topmodel van de Lexus RZ 450e is de President Line compleet. Met Ultra Suede stoelbekleding, stoelverwarming voor en achter, stoelventilatie voor de voorstoelen, een elektrisch verstelbare stuurkolom en de energie-efficiлnte radiant heater voor de bestuurder en voorpassagier is het comfort compleet. Dat geldt ook voor het audio-systeem, want de RZ 450e President Line krijgt standaard een 10-speaker Mark Levinson geluidsinstallatie. Via touchbediening op het stuurwiel is onder meer de audio en cruise control in te stellen en dit is duidelijker te zien via het grote Head-up Display. Ook parkeren gaat gemakkelijk met Intelligent Park Assist en de Parkeerhulpcamera met Panoramic View Monitor. De Lexus RZ 450e President Line is van buiten te herkennen aan 20 inch zwarte lichtmetalen wielen. De RZ 450e President Line is te bestellen vanaf 77.595 euro. Optioneel is de uitvoering te bestellen met een dimbaar en warmtewerend panoramisch dak. Deze optie kost 2.200 euro.

Vanaf nu start de voorverkoop van de nieuwe Lexus RZ 450e. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 worden de eerste exemplaren bij de Nederlandse Lexus-dealers verwacht. Net als voor elke Lexus geldt ook voor de RZ 450e een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer.