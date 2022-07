Lexus maakt vanafprijs RZ 450e bekend

Lexus onthult het eerste uitrustingsniveau van de RZ 450e: de RZ 450e Comfort Line. Met het nieuwe Lexus Link Connect multimediasysteem met 14 inch groot beeldscherm, cloud based navigatie, "Hey Lexus!"-spraakbesturing, 10 speaker Lexus Audio-geluidsinstallatie, USB-C-aansluitingen voor- en achterin en een draadloze telefoonlader is de RZ 450e standaard uitgerust.

Op het gebied van veiligheid beschikt de RZ 450e Comfort Line over een pakket aan actieve veiligheidssystemen: Lexus Safety System 3. Dit pakket bestaat uit onder meer Pre-Collision System, Lane Keeping System, Intelligent Speed Assist, Front Cross Traffic Assist en Road Sign Assist. Parkeersensoren voor en achter met remfunctie voor objecten, voetgangers en voertuigen en een achteruitrijcamera maken in- en uitparkeren ook veiliger en gemakkelijker.

Ook uitstappen is veiliger voor inzittenden en medeweggebruikers. Een druk op de knop volstaat om een deur automatisch te laten openen, net zoals bij de nieuwste Lexus NX. Dit systeem heet e-Latch en is gekoppeld aan Blind Spot Assist, dat fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren 'ziet' naderen. Als een inzittende gebruik maakt van e-Latch terwijl er bijvoorbeeld een fietser nadert, wordt het automatisch openen van het portier direct gestopt.

Het comfort aan boord wordt verhoogd door standaard stoelverwarming vууr, 2-zone automatische airconditioning, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en automatische koplampverstelling voor de LED-verlichting. De Lexus RZ 450e Comfort Line is uitgerust met 18 inch lichtmetalen wielen.

De RZ 450e maakt gebruik van de Lexus e-Axle, een tussen de wielen geplaatste compacte, modulaire unit waarin een elektrische motor, de overbrenging en de elektronische aansturing (ECU) zijn geпntegreerd. De RZ 450e heeft een e-Axle voor zowel de voor- als de achteras. Beide units werken samen met het DIRECT4 All Wheel Drive Control. De elektrische motor op de vooras levert een vermogen van 150 kW en de elektromotor achter is goed voor 80 kW. Het totale vermogen komt daarmee op 230 kW.

Als eerste Lexus maakt de RZ 450e gebruik van het nieuwe DIRECT4 All Wheel Drive Control. Dit intelligente systeem balanceert voortdurend de tractie van alle vier de wielen en verdeelt de aandrijfkracht automatisch. Door de samenwerking met de e-Axles is de aandrijfkracht volledig variabel te verdelen. Zo kan de RZ 450e in milliseconden overschakelen van voor- naar achterwielaandrijving of andersom. De verdeling van de aandrijfkracht is per wiel variabel. Het managementsysteem past de verdeling aan op basis van bijvoorbeeld snelheid, stuuruitslag en G-krachten.

In de loop van juli 2022 start de voorverkoop van de nieuwe Lexus RZ 450e. Rond de jaarwisseling zullen de eerste exemplaren bij de Nederlandse Lexus-dealers staan. Net als voor elke Lexus geldt ook voor de RZ 450e een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer. De volledige prijslijst wordt op een later moment bekendgemaakt.