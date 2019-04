Autotest | De Lexus RC is een bijzondere auto. Dat is niet alleen omdat het een fraai gelijnde sportcoupé is, maar ook vanwege de techniek. Een coupé heeft in de regel een overbemeten motor om maximaal te kunnen presteren. De Lexus RC daarentegen heeft hybride-aandrijving, bestaande uit een combinatie van een benzine- en een elektromotor. Om zich nog meer te onderscheiden van de massa is de RC aangescherpt voor modeljaar 2019.

Bij de introductie van de RC in 2014 was Lexus duidelijk over de intenties: deze "radical coupé" moest de bakens verzetten. Dat deed de auto met het uiterlijk, de aandacht voor details en de materiaalkeuze. Het leek daarom alsof dit een sportcoupé uit het topsegment was, terwijl de RC in feite in het middensegment thuishoort.

Om de RC letterlijk en figuurlijk scherp te houden voor modeljaar 2019 is het uiterlijk aangepast. De voorbumper en koplampen zijn opnieuw getekend en kregen een scherpere blik. De grille is na deze facelift nog prominenter voor een imposante uitstraling. Belangrijker is echter: deze aanpassingen hebben ook de stroomlijn verbeterd en dat betekent betere prestaties, een lager verbruik en minder rijgeluiden. De verschillen zijn uiterst gering, maar het is mooi meegenomen. Ook de achterbumper is iets aangepast om de aerodynamica te verbeteren. Hiermee zou de stabiliteit zijn toegenomen.

Interieur

In het interieur zijn nieuwe materialen te vinden, alsmede grotere kniebeschermers aan de zijkanten van de middenconsole. Lexus meldt trots dat het analoge klokje is vervangen door een exemplaar uit de Lexus LC, maar het verschil tussen beide is gering. Wat niet is overgenomen van de LC (of andere nieuwe modellen van Lexus), is de behuizing van het stuurwiel met daar bovenop twee draaiknoppen voor de keuze van de rijmodus en de bediening van het ESP. Een gemiste kans!

De ruimte voorin is als vanouds prima, waarbij de bestuurder heerlijk achter het stuurwiel ligt; zoals het hoort in een coupé. Lexus kiest er voor om de techniek nadrukkelijk te etaleren met een brede middenconsole vol knoppen. Het "feestnummer" van iedere RC zijn de klokken achter het stuurwiel, bestaande uit twee beeldschermen die over elkaar heen schuiven. Uit het oogpunt van ergonomie of duidelijkheid is dit volstrekt zinloos, maar het is en blijft prachtig om te zien.

De ruimte op de achterbank is minimaal. Een achterpassagier kan hier alleen dwars zitten, maar daar zijn de gordels niet op berekend. De bagageruimte is fors. Houd er echter rekening mee dat de achterruit niet meescharniert met de achterklep, waardoor de laadopening iets minder groot is.

Uitrusting

Alle aanpassingen staan de RC goed, maar als het om de uitrusting gaat blijft alles bij het oude. Dit type auto's wordt gekocht door liefhebbers en ook gezien het stevige prijskaartje mogen hoge eisen worden gesteld aan de uitrusting. Het infotainment-systeem (audio, navigatie en communicatie) is echt achterhaald en ook de opties om een smartphone te integreren schieten tekort. In zekere zin is dit typisch Japans. Japanse fabrikanten willen namelijk dat alles perfect is en wachten liever met de introductie van nieuwe technieken dan dat er ook maar één detail niet deugt. En wat de RC doet, doet "hij" heel erg goed. Bij het inspreken van bestemmingen voor het navigatiesysteem verstond de computer ieder adres foutloos, zelfs bij zeer lastige adressen (i.e. "Berkel en Rodenrijs, Archimedesstraat"). Het Mark Levison audiosysteem bedient zich van een ouderwetse CD-speler, maar die klinkt dan wel veel beter dan mp3 van een mobiele telefoon.

Als het gaat om actieve veiligheid was de RC bij introductie in 2014 zeer modern, maar ook hier is Lexus anno 2019 uiterst conservatief. De RC kan beperkt remmen, sturen en gasgeven om de bestuurder te assisteren. De concurrentie gaat inmiddels veel verder. Auto's van andere merken, zelfs uit een lager segment, passen de snelheid automatisch aan bij het lezen van verkeersborden en remmen automatisch bij het naderen van een gevaarlijke situatie (scherpe bocht of kruispunt). De RC doet dit allemaal niet en houdt het bij een beperkte assistent die, op rechts inhalen na, foutloos functioneert.

nieuwe kolom

„De hybride-aandrijving biedt een rust die alleen heel veel duurdere coupé's weten te overtreffen“

Rijden

De Lexus RC onderscheidt zich van andere coupé's met het uiterlijk, maar de rijeigenschappen zijn minstens zo bijzonder. Er is een RC met een "dikke" 5.0 liter 8-cilinder motor. Voor deze test is echter gekozen voor de meest populaire aandrijving: de hybride. Die bestaat uit een 2.5 liter 4-cilinder benzinemotor plus een elektromotor die samen de achterwielen aandrijven. Het opladen van de accu's gebeurt tijdens remmen of uitrollen, daarom hoeft de RC nooit aan het stopcontact te worden geladen.

De keuze voor hybride-aandrijving biedt in de praktijk zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat de RC bij rustig rijden veel meer rust biedt dan een soortgelijke coupé met alleen een benzinemotor. De elektrische aandrijving biedt simpelweg meer souplesse dan zelfs de beste benzinemotor kan bieden. Op iets hogere snelheid vullen beide motoren elkaar aan, waarbij de elektrische motor wederom voor meer verfijning zorgt. Bovendien zorgt de combinatie van motoren voor een uitgesproken laag verbruik in de stad, terwijl een conventionele verbrandingsmotor juist hier heel veel verbruikt.

De beide motoren kunnen hun krachten ook bundelen om maximaal te presteren, maar daarvoor is het belangrijk om eerst de sport-stand te kiezen. Zo niet, dan is de reactie op het gaspedaal steevast indirect en valt de RC tegen als sportcoupé. Alleen in de sport-stand staat de techniek op scherp en is goed merkbaar dat de beide motoren elkaar aanvullen om sneller en daadkrachtiger te reageren. Dit zorgt er bovendien voor dat de "RC 300h" sneller voelt dan hij eigenlijk is. De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 8.6 seconden en dat is voor een auto in dit segment bepaald niet indrukwekkend. Sterker nog: moederbedrijf Toyota biedt een grote, hoge gezinsauto aan met hybride-aandrijving (Toyota RAV4) die een halve seconde minder nodig heeft om de 100 km/u te bereiken! De Lexus voelt echter sneller en juist bij een auto zoals deze RC gaat het om de emotie, niet (altijd) om de daadwerkelijke prestaties..

Na een kleine week rijden bedroeg het testverbruik 6.1 liter per 100 km en dat is vrijwel gelijk aan het testverbruik tijdens de eerste kennismaking met de Lexus RC in 2014.

Weggedrag

Dat de RC ook leverbaar is met een ouderwetse, overbemeten krachtbron is goed merkbaar in het weggedrag. Hoeveel vermogen de hybride-aandrijving ook op de achteras loslaat, het onderstel kan het met groot gemak verwerken.

Volgens Lexus is de besturing voor modeljaar 2019 scherper geworden. Dit verschil is alleen merkbaar wanneer van de originele naar de vernieuwde RC wordt overgestapt. Wel is altijd merkbaar dat het onderstel een enorme reserve heeft. Hoe hard het ook gaat op de openbare weg, de limiet wordt niet eens benaderd! De meeste bochten maken simpelweg geen indruk op de RC, waarbij het koetswerk ondanks wilde bewegingen geheel vlak en rustig blijft. Alleen wanneer het zo hard gaat dat de inzittenden bijna uit de stoelen worden geslingerd, komt de RC echt tot leven en laat de techniek zien waartoe het in staat is.

Conclusie

Is de Lexus RC scherper geworden voor modeljaar 2019? Ja, de vernieuwde Lexus RC maakt alle beloften waar. Dat wil echter niet zeggen dat dit een perfecte auto is, want op sommige punten is Lexus ronduit conservatief. De ondersteuning voor smartphones laat veel te wensen over, de bediening van het infotainment-systeem met een touchpad is ronduit onhandig en de semi-zelfrijdende functies blijven ver achter bij de concurrentie.

Als het om de rijeigenschappen gaat, laat de Lexus RC 300h juist weinig te wensen over. De hybride-aandrijving biedt een rust die alleen heel veel duurdere coupé's weten te overtreffen. Dankzij de combinatie van een benzine- en een elektromotor presteert de RC 300h voldoende en voelt de auto veel sneller dan "hij" eigenlijk is. Het weggedrag is nog beter dan voorheen, waardoor de RC echt overtuigt als liefhebbersauto.