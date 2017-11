Lexus maakt prijzen nieuwe LS bekend

1 november 2017 | Lexus heeft de prijzen van de nieuwe LS 500h vrijgegeven. Die beginnen bij 116.995 euro voor de LS 500h Luxury Line en lopen op tot 156.995 euro voor de LS 500h AWD President Line. De nieuwe Lexus LS 500h staat op een verlengde versie van het volledig nieuwe Lexus platform GA-L, Global Architecture for Luxury Vehicles. Mede dankzij het lage zwaartepunt belooft het platform volop rijdynamiek en -comfort. Het zou er mede voor zorgen dat de nieuwe LS behalve de stilste generatie LS ook de meest dynamische is.

Het geavanceerde chassiscontrolesysteem Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) is standaard en claimt hoog rijcomfort, een verbeterde tractie, wendbaarheid en meer veiligheid. Voor extra wendbaarheid is de LS 500h uitgerust met Lexus Dynamic Handling (LDH, vierwielbesturing). Lexus CoDrive maakt bovendien semi-autonoom rijden mogelijk.

De nieuwe LS laat zien tot wat Lexus' ambachtslieden (Takumi) in staat zijn. Een voorbeeld is de, met de hand gevouwen portierbekleding die geïnspireerd is op origami, de Japanse kunst van het vouwen van papier. Het vervaardigen van zo'n deurpaneel neemt vijf uur in beslag. Een ander voorbeeld is het Kiriko-glas dat ook deel uitmaakt van de portierbekleding. Dit is volgens de gelijknamige Japanse glaskunst met de hand bewerkt en vormt eveneens een uniek designelement van de Lexus LS.

Wanneer de Lexus LS 500h achterin is uitgerust met een zogenaamde Ottoman-zetel, biedt de auto hier de meeste beenruimte ooit in een LS. De comfortstoel is uitgerust met Japanse Shiatsu-massage, een voetensteun en een leuning die ver naar achteren versteld kan worden. De voorstoelen zijn op 28 manieren elektrisch te verstellen. Ze zijn uitgerust met een verwarmings-, ventilatie- en massagefunctie.

Het Multi Stage Hybrid systeem van de LS 500h belooft voordelen zoals een zeer directe gaspedaalrespons, een opvallend laag toerental bij hoge snelheden en de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden tot 140 m/uur. De bestuurder beschikt over een 10-trapsautomaat en de Lexus Hybrid Drive bestaande uit een 3,5-liter V6-benzinemotor en twee elektromotoren die niet extern te hoeven opladen. Het systeemvermogen bedraagt 264 kW / 359 pk.

De nieuwe Lexus LS 500h is vanaf medio december leverbaar bij de Lexus dealer als Luxury Line (116.995 euro), F SPORT Line (126.995 euro), Executive Line (127.995 euro) en President Line (149.995 euro). Tot de selecties aan opties behoren onder meer een aerodynamische spoiler achter, het Kiriko-glas in combinatie met de origami-deurpanelen en een QLI Reference Surround Sound System van het audiomerk Mark Levinson.