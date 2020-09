Lexus LS vernieuwd voor modeljaar 2021

18 september 2020 | Lexus presenteert de vernieuwde LS voor modeljaar 2021. Naast nieuwe design-elementen valt het vlaggenschip van de Lexus op door nieuwe technologie├źn, een stiller interieur en een uitgebreide uitrusting. Begin 2021 staat de vernieuwde Lexus LS 500h bij de dealer.

Om de aandrijflijn van de Lexus LS 500h soepeler te laten functioneren, heeft Lexus gefocust op twee zaken: meer assistentie van de elektromotor en een grotere rol van het batterijpakket. De nadruk daarbij lag op een gemiddelde rijstijl, waarbij de bestuurder het gas- en rempedaal met lichte druk bedient. Dit is in circa 90% van de reistijd het geval. Door de grotere rol van de lithium-ion batterij en de elektromotor is de acceleratie vanaf lage toerentallen soepeler en meer lineair. Ook kan de benzinemotor hierdoor functioneren met een lager toerental.

De nieuwe Lexus LS 500h belooft nog meer comfort dankzij gerichte finetuning. Zo hebben de banden soepelere wangen zonder dat dit ten koste gaat van de run-flat capaciteiten. Het adaptieve dempingsysteem AVS maakt nu gebruik van een nieuwe lineaire elektromagnetische klep met vergrote flow. Dit vergroot het bereik van de adaptieve dempers en dat resulteert volgens Lexus onder meer in extra comfort op slechte ondergrond. Ook draagt dit volgens de fabrikant systeem bij aan een betere stuurrespons en voertuigstabiliteit. De stijfheid van de torsiestabilisatoren is aangepast ten behoeve van het optimaal opvangen van gewichtsverplaatsing door carrosseriebewegingen. Dit verbetert in theorie zowel het comfort als de rechtuit stabiliteit. Ook het binnenwerk van de stoelen is aangepast. Er worden nieuwe schuimsoorten gebruikt en daarnaast zijn de stiksels dieper. Zo belooft de nieuwe stoel niet alleen meer stevigheid maar ook meer comfort.

De nieuwe Lexus LS maakt gebruik van de BladeScan-koplampen die eerder in de Lexus RX debuteerden. Zeer snel roterende microspiegels (6.000 omwentelingen per minuut) maken een zeer precieze lichtverdeling mogelijk. De weg wordt verlicht zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Ook nieuw is de digitale binnenspiegel met de mogelijkheid om te wisselen naar camerabeeld als het zicht naar achteren geblokkeerd is. De bestuurder kan de helderheid van de beelden naar wens instellen. Verdere vernieuwingen zijn bijvoorbeeld voetgangersdetectie in de 360-graden Panoramic View Monitor en extra motorondersteuning (naast de gordelspanners) om de gordels extra stevig aan te spannen als het Pre Collision System ziet dat een ongeval niet is te voorkomen.

De gefacelifte Lexus LS maakt gebuikt van een multimediasysteem naar de nieuwste generatie van Lexus. Dat betekent: meer functionaliteiten en een verbeterde interface voor een eenvoudige en intuïtieve bediening. Een centraal op het dashboard geplaatst en op de bestuurder gericht 12,3-inch touchscreen is daarbij de spil. Dit touchscreen heeft nu ook een knop die snel toegang biedt tot veel gebruikte functies. Het multimediasysteem ondersteunt smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto.

De nieuwe Lexus LS komt extra krachtig voor de dag doordat de luchtinlaten in de bumper anders zijn vormgegeven én verder naar buiten zijn geplaatst. Bij de LS F SPORT lopen de luchtinlaten door in het zijaanzicht. De kenmerkende spindle-grille is nu uitgevoerd met accenten in donker metallic (matglans zwart bij de F SPORT-uitvoering). De koplampunits zijn ook gewijzigd: ze zijn zeer vlak en bieden plaats aan het BladeScan-systeem. De dagrijverlichting is uitgevoerd in L-motief en geïntegreerd in de koplamp. Andere blikvangers zijn de 20-inch lichtmetalen velgen met hoogglans afwerking. De LS F SPORT valt ook op door zijn specifieke, in zwart afgewerkte lichtmetalen velgen en de zwarte behuizing (Piano Black) van de achterlichtunits.

De vernieuwde LS is onder andere leverbaar in de nieuwe kleur Lunar Silver. Deze tint zet de contouren van de carrosserie in scherp contrast met felle accenten en diepe schaduwen. Het geheim hierachter is Sonic-technologie, die het mogelijk maakt om de aluminium deeltjes in de lak dichter samen te pakken en uit te lijnen in een laklaag met een dikte van slechts 1 micron. Het resultaat is een strakke afwerking en een stralende glans. De kleur Lunar Silver is o.a. beschikbaar in combinatie met het nieuwe Nishijin en Haku interieur.

De Lexus LS 500h voor modeljaar 2021 heeft voor het eerst het volledig automatische Advanced Park system. Dit systeem herkent en onthoudt parkeerplekken die de bestuurder regelmatig gebruikt. Het systeem stuurt bij inparkeren alle functies aan: besturing, transmissie én gasgeven en remmen. Het systeem maakt gebruik van camerabeelden van de Panoramic View Monitor en van afstandssensoren. Op basis daarvan berekent het de meest efficiënte en veilige parkeermanoeuvre. Indien nodig wordt daarbij de snelheid van de auto aangepast. Duidelijke graphics op het centrale display houden de bestuurder op de hoogte van de voortgang. Advanced Park werkt ook bij parkeerplekken die niet met lijnen zijn afgebakend.

Voor de interieurafwerking van de nieuwe LS heeft Lexus zich meer dan voorheen laten inspireren door traditionele Japanse kunstvormen. Handwerk van zeer ervaren vakmensen (Takumi) speelt daarbij een belangrijke rol. Dit komt tot vooral tot uiting in de Nishijin en Haku-optie voor de deurpanelen. Nishijin is een eeuwenoude Japanse manier van weven, die uiterm. De Takumi van Lexus hebben deze kunstvorm een nieuwe draai gegeven door voor de deurpanelen van de LS geen gewoon garen te gebruiken, maar garen gemaakt met washi-papier en metaalfolie. Door het papier te vervlechten met draden van metaal ontstaat een uniek patroon waarin het papier een 'zachte' achtergrond vormt en de metaaldraden voor een golfeffect zorgen.

In de nieuwe LS wordt Nishijin gecombineerd met een andere ambachtelijke Japanse kunstvorm: Haku. De Takumi van Lexus gebruiken hiervoor een stuk metaal als basis. Dit bewerken ze met veel zorg en aandacht tot het een dikte heeft van 1 à 2 micron. Dit delicate materiaal wordt vervolgens verwerkt in een ornament rond de openingen van de deurhendels. Deze Haku ornamenten hebben na bewerking een subtiele glans, die aansluit bij de bijzondere deurpanelen.

