Lexus LS aangepast voor modeljaar 2023

Sneller en gemakkelijker te bedienen dan voorheen, maakt het nieuwste en meest up-to-date Lexus Link Multimedia-systeem het leven aan boord van de vernieuwde Lexus LS aangenamer. Door touchscreenbediening, stembediening of aansturing via Apple CarPlay of Android Auto werkt het systeem voor alle gebruikers. Het nieuwe Lexus Link Pro beschikt over een 12,3 inch touchscreen met hoge resolutie en "Hey Lexus", de persoonlijk assistent aan boord van de LS. "Hey Lexus" kan slim reageren op stemcommando's en zoekopdrachten plaatsen op het internet, telefoongesprekken starten en de multimedia en climate control bedienen.

Draadloze updates

Meer functionaliteit en connectiviteit geldt niet alleen voor het interieur van de vernieuwde Lexus LS. Ook op afstand wordt de gebruikerservaring verbeterd. Draadloze ("over-the-air") updates leveren de nieuwste multimediasoftware, terwijl Lexus Link het mogelijk maakt om op afstand de voorruit te ontdooien en de portiersloten en alarmlichten te bedienen via een smartphone-app.

Bovendien kunnen eigenaren van een LS 500h de temperatuur in de cabine en de stuurwielverwarming op afstand aanpassen. De app biedt daarnaast rijanalyses, informatie over waarschuwingslampjes en een zoekfunctie "vind mijn auto". Ook Hybrid Coaching is in de app aanwezig, zodat de bestuurder optimaal leert om te gaan met de geavanceerde hybride aandrijflijn.

Rrijden met minder vertragingen is mogelijk dankzij een navigatieoplossing die op de cloud gebaseerde actuele verkeers-, weg- en parkeerinformatie van de nieuwe Connectivity-service combineert met een geïntegreerd, "altijd verbonden" navigatiesysteem.

Nieuwe functies

Manoeuvreren wordt comfortabeler én duidelijker met een nieuwe functie van de Digital Panoramic View Monitor. Het systeem biedt de mogelijkheid om ook 'onder de auto' te kijken: door slim de camerabeelden te combineren, kan als het ware door de bodem van de auto gekeken worden, zodat ook mogelijke obstakels onder de auto opgemerkt kunnen worden. Het systeem geeft de positie van de wielen weer. Als aanvulling op het brede scala aan assistentie- en veiligheidssystemen van het Lexus Safety System, helpt de Parking Assist Monitor het ruimtelijk inzicht tijdens het achteruitrijden door de middenlijn van het voertuig te projecteren.

Deze functies worden bediend met nieuwe schakelaars op de nieuwe middenconsole. Met het nieuwe multimediasysteem met touchscreenbediening is de Remote Touch-interface niet meer nodig. Zo werd het mogelijk om de plaats van de schakelaars te optimaliseren en het interieur op te ruimen. Ook de vorm van de middenconsole is aangepast om een opslag van smartphones mogelijk te maken, zonder dat een klep hoeft te worden geopend of gesloten.