Lexus LFA bestaat 10 jaar

12 januari 2021 | Precies tien jaar geleden onthulde Lexus de LFA, een spectaculair gelijnde, rasechte supercar met bijzondere kenmerken zoals een 4,8-liter V10 en een hoofdrol voor licht en sterk koolstofvezel. Het totale productieaantal van 500 exemplaren benadrukt de exclusiviteit van de LFA nog eens.

Het verhaal van de Lexus LFA start vroeg in het jaar 2000 met een research & development-project voor een volbloed supercar. Harahiko Tanahashi, hoofdingenieur van Lexus, krijgt carte blanche om te experimenteren, bijvoorbeeld met nieuwe materialen en processen.

In 2001 trad Master Driver Hiromi Naruse toe tot het team. Hij stortte zich op alle aspecten van het rijgedrag. Van de set-up van het onderstel tot de vorm van het stuurwiel. Het uitgangspunt van Naruse: álles moet perfect zijn. In 2003 was het eerste prototype klaar en een jaar later legde de LFA zijn eerste rondes af op de legendarische Nürburgring Nordschleife. Vanaf dat moment stond het zwaarste circuit ter wereld centraal bij de ontwikkeling van Lexus' eerste supercar.

Op de autotentoonstelling van Detroit in 2005 lichtte Lexus een tipje van de sluier van de LFA op en twee jaar later presenteerde het merk een model dat nog dichter bij productie stond. In 2008 onderging de Lexus LFA de ultieme tests door deelnames aan de loodzware 24-uursrace van de Nürburgring. Op de autoshow van Tokio in 2009 bevestigde Lexus dat de LFA in productie zou gaan.

Eind 2010 ging de Lexus LFA in productie in de productiefaciliteit van Motomachi. Hier werd één LFA per dag geproduceerd. Het handwerk van de Takumi van Lexus speelde daarbij een belangrijke rol. Zo werd elke motor met de hand geassembleerd door één man. De handtekening van die technicus werd samen met het productienummer van de auto op een metalen plaatje gegraveerd.

Eén van de meest kenmerken van de LFA is zijn in samenwerking met de specialisten van Yamaha ontwikkelde 4,8-liter V10. Ondanks het feit dat deze compacte motor minder cilinders had dan veel van zijn concurrenten, was hij met een vermogen van 560 pk bij 8.700 tpm goed voor uitzonderlijke prestaties. De voorin geplaatste V10, dreef de achterwielen aan via een op de achteras geplaatste zestraps automatische sequentiële transmissie. In cijfers: de Lexus LFA accelereert in 3,7 s van 0-100 km/h en haalt een topsnelheid van 325 km/h. Highperformance keramische remmen zorgen voor optimale remkracht met uithoudingsvermogen.

In het begin van de ontwikkelingsfase had de Lexus LFA een aluminium carrosserie. Lexus stapte echter over naar het gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP, carbon fibre reinforced plastic). Dit materiaal is nog lichter én zeer sterk. De meeste carrosseriedelen, de veiligheidscel voor de inzittenden en de transmissietunnel zijn gemaakt van dit composietmateriaal. Sinds de inzet in de LFA gebruikt Lexus CFRP ook in diverse F-performance modellen.

Met de LFA met Nürburgring Package liet Lexus zien hoeveel extra (circuit) potentieel er nog in zijn supercar school. Dit exclusieve model (oplage 50 exemplaren) had een verder verlaagd (10 mm) en stugger onderstel, lichtere wielen met performance-banden en specifieke aerodynamische features zoals een nieuwe voorspoiler, luchtdeflectors vóór en een vaste achtervleugel in GT-stijl. De V10 van deze exclusieve editie was goed voor 570 pk. Lexus leverde elke LFA met Nürburgring Package af inclusief een professionele rijtraining én een pas die goed was voor een jaar lang onbeperkt rijden op de Nürburgring Nordschleife. Over dat circuit gesproken: in 2011 zette Akira Ida hier met de met Lexus LFA met Nürburgring Package een nieuw ronderecord voor productieauto's neer.

