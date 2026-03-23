Leapmotor opent Europees innovatiecentrum

Dit is het eerste innovatiecentrum dat Leapmotor buiten China opricht. Het markeert een strategische stap van productexport naar het internationaal ontwikkelen van design en brengt de globalisering van het merk naar een nieuwe fase.

Het nieuwe centrum vormt een mijlpaal in de internationale expansie van Leapmotor. Het fungeert als creatieve hub waar de kernwaarden van het design samenkomen met de visie op technologische, natuurlijke esthetiek. In samenwerking met Europese innovators krijgen deze waarden verdere vorm en ontwikkeling. Door internationale ontwerpconcepten en technologieën te integreren, verdiept Leapmotor het inzicht in wereldwijde trends en klantverwachtingen.

Tijdens het openingsevenement lichtte Yu Shuyue, hoofd van het Global Design Center van Leapmotor, de ontwerpvisie van het merk toe aan de hand van de nieuwe B03X. De Leapmotor B03X heeft als wens een nieuwe maatstaf te zetten voor SUV's van wereldklasse met een mondiale vormtaal. Het model is gebaseerd op 'technological natural aesthetics 2.0', bouwt voort op het bestaande design-DNA van het merk en versterkt dit verder. Daarbij komt de unieke combinatie van Chinese technologie en een wereldwijd aansprekende esthetiek duidelijk naar voren.

Met de opening van het Europese innovatiecentrum en de uitbreiding van de wereldwijde activiteiten blijft Leapmotor innovatie versnellen. Design fungeert daarbij als strategische schakel, die de integratie van geavanceerde elektrische voertuigtechnologie met internationale designexpertise mogelijk maakt.