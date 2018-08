Land Rover op de bres voor behoud neushoorns

20 augustus 2018 | Land Rover spant zich deze dagen in Londen op bijzonder wijze in voor het behoud van de bedreigde Afrikaanse neushoorn. De autobouwer neemt deel aan de Rhino Trail door de stad, waarbij 21 beeldhouwwerken van neushoorns een hoofdrol spelen. Een creatie is van de hand van Land Rovers Chief Design Officer Gerry McGovern. Die is op Trafalgar Square in hartje Londen geplaatst en vormt daar het symbool van vijftien jaar partnerschap met Tusk Wildlife

Deze unieke 1,2 meter lange sculptuur van een neushoorn is door een Land Rover op een aanhanger door de stad gereden richting Trafalgar Square. De 21 neushoornbeelden staan op diverse plaatsen in de Britse hoofdstad. Ze zijn gedecoreerd door toonaangevende mensen uit de wereld van kunst en design. Bij de neushoorn van Land Rover is gebruik gemaakt van specialistische spuittechnieken, zoals ook in de fabriek worden toegepast.

Land Rover heeft de neushoorn gespoten in een lak genaamd 'spray chrome', een moderne interpretatie van het chroom dat auto's een prestigieuze uitstraling geeft. Als verwijzing naar de stropers die het voorzien hebben op het ivoor is de hoorn van het neushoorn beeld van Land Rover rood gespoten. In Afrika wordt dat ook gedaan bij echte neushoorns, want met verf is het ivoor aanzienlijk minder aantrekkelijk voor de jagers.

De aanhanger met de neushoorn is naar zijn plek op Trafalgar Square getrokken door een Land Rover Discovery. De creatie moet op het plein de aandacht vestigen op de beschermingsactiviteiten die uitmonden in de viering World Rhino Day op 22 september. De 21 neushoornbeelden gaan op 9 oktober onder de hamer bij veilinghuis Christie's. De opbrengst gaat naar de talrijke Tusk-projecten in Afrika.