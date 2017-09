Land Rover Discovery trekt 110 ton

20 september 2017 | De Land Rover Discovery heeft zijn spierballen getoond door een 110 ton zware en 100 meter lange Roadtrain te verslepen over een traject van zestien kilometer. Het beeld van een truck met zeven trailers die wordt voortgesleept door een SUV lijkt vergezocht, maar is precies wat gebeurde op de Lasseter Highway in Noord-Australië. Land Rover verrichtte dit sterke staaltje trekkracht om de voor 2018 vernieuwde Land Rover Discovery te introduceren. De Discovery Td6 mag officieel een maximaal 3.500 kilogram zware aanhanger trekken, maar wist met zijn 190 kW (258 pk) sterke drieliter dieselmotor en vierwielaandrijving een 110 ton zware Roadtrain te verslepen.

In de Australische Outback zijn Roadtrains met vier trailers toegestaan op de weg. Meestal vervoeren ze brandstof, erts of vee tussen afgelegen gemeenschappen. De Australische wet beperkt de lengte van een Roadtrain tot 53,5 meter. Daarom moest Land Rover vergunning aanvragen om de 110 meter lange Roadtrain, zeven trailers en een truck van 12 ton die nodig was om de hydraulische remmen van de opleggers te laten functioneren, te mogen verslepen.

De Discovery is standaard voorzien van een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving. Hij trok de Roadtrain met een standaard fabriekstrekhaak. Met zijn 600 Nm koppel is de Land Rover Discovery Td6 geschikt voor het trekken van een zware last. De 190 kW (258 pk) sterke drieliter turbodieselmotor is voorzien van uitlaatgasrecirculatie op lage druk en een tweetraps oliepomp. Daardoor laat de dieselmotor een CO2-emissie van 189 g/km noteren, en een brandstofverbruik van 7,2 l/100 km.

De Land Rover Discovery is nu ook leverbaar met de 221 kW (300 pk) sterke viercilinder Ingenium-benzinemotor. Deze krachtbron is voorzien van Continuously Variable Valve Lift-techniek (CVVL) om de efficiency te verhogen, en een twin-scroll turbo met keramische lagers voor een soepele reactie en minder inwendige wrijving. De nieuwe motor levert 400 Nm koppel en laat een CO2-emissie noteren van 219 g/km.

Verder krijgt Land Rovers premium SUV nieuwe technologische voorzieningen, zoals het Interactive Driver Display TFT-instrumentenpaneel. Deze moderne display met hoge resolutie biedt een fraaie en heldere grafische weergave in 3D. De bestuurder kan de display rondom de twee belangrijkste meters naar zijn eigen voorkeuren aanpassen.

Alle versies van de nieuwste Discovery zijn ook voorzien van het Touch Pro-infotainmentsysteem met Jaguar Land Rovers nieuwste 10-inch touchscreen op de middenconsole. De connectiviteit is uitgebreid met de introductie van 4G wifi dat optimale snelheid biedt voor maximaal acht apparaten.

Een head-up display van de nieuwste generatie zorgt voor een optimale fullcolour weergave en meer functionaliteit. Zelfs informatie over de vierwielaandrijving en navigatieaanwijzingen worden op de voorruit in het blikveld van de bestuurder geprojecteerd. Cabin Air Ionisation is voor het eerst ook in de Discovery leverbaar voor een betere luchtkwaliteit in het interieur.

Het nieuwe Performance Pack zorgt door een combinatie van voorzieningen voor nog meer rijdynamiek. Adaptive Dynamics-technologie biedt oneindig variabele dempercontrole en werkt samen met de elektronische luchtvering voor ultiem rijcomfort en een uitstekende wegligging. Verder verbeterde 20-inch remschijven en lichtmetalen 21-inchwielen completeren het Performance Pack.

De Advanced Tow Assist-technologie van de Land Rover Discovery voorkomt stress bij de bestuurder als hij met een aanhanger achteruit moet manoeuvreren. Het systeem geeft op de centrale touchscreen de situatie achter de auto weer met beelden van de achteruitrijcamera. Met responsieve lijnen helpt het de bestuurder de combinatie met de Terrain Response 2-draaiknop op de middenconsole te besturen. Het systeem berekent de benodigde stuurinput om op de juiste plek uit te komen. Aanvullend op Advanced Tow Assist wordt het trekken van een aanhanger met de Discovery nog makkelijker gemaakt door middel van: