Nieuw instapmodel voor Kia e-Soul

1 juli 2020 | Kia breidt het aanbod van de volledig elektrische e-Soul uit met nieuwe technologie en nieuwe uitvoeringen. De volledig elektrische e-Soul is nu ook beschikbaar met een 100 kW (136 pk) elektromotor in combinatie met een compact 39,2 kWh batterijpakket. Standaard krijgen alle e-Souls voortaan een 11 kW 3-fase on-board lader, waarmee het batterijpakket nu tot drie keer zo snel wordt opgeladen.

De Kia e-Soul is sinds begin dit jaar in Nederland leverbaar met een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor en een elektrisch rijbereik tot 452 kilometer (WLTP). Nu breidt Kia het e-Soul-gamma uit met een 100 kW (136 pk) elektromotor in combinatie met een batterijpakket van 39,2 kWh, goed voor een theoretische actieradius van 276 kilometer. Kia maakt de e-Soul met een prijs vanaf € 33.995,- voor een breder publiek bereikbaar.

Eveneens nieuw voor de Kia e-Soul is de 3-fase on-board lader, voortaan standaard op alle uitvoeringen. Dankzij deze nieuwe 3-fase laadtechnologie is de Kia e-Soul bij een 11 kW (publiek) AC-laadpunt nu tot driemaal zo snel weer opgeladen. De nieuwe uitvoering met een 39,2 kWh batterij is nu bijvoorbeeld na ruim 4 uur (van 0% tot 100%) alweer 'good to go', wat deze variant naast zijn scherpe vanafprijs extra aantrekkelijk in het gebruik maakt. DC snelladen kan uiteraard ook. De 39,2 kWh-versie laadt bijvoorbeeld in een klein half uur tot 50% bij (van 10% naar 60%), via een 50 kW snellader.

Tegelijk met de introductie van de nieuwe 39,2 kWh-batterij heeft Kia ook de uitvoeringen van de e-Soul vernieuwd. Dat betekent dat het model nu keuze biedt uit vier uitvoeringen: ComfortLine en DynamicLine (beide enkel voor de 39,2 kWh-versie), DynamicPlusLine en ExecutiveLine. Deze laatste is exclusief voorbehouden aan de e-Soul met 64 kWh batterijpakket, die voortaan standaard is voorzien van het SUV-pack en een warmtepomp. De warmtepomp is optioneel voor de uitvoeringen met een 39,2 kWh batterij en heeft een meerprijs van € 995,-. Daarnaast beschikt de 64 kWh variant over een trailer pack met een gehomologeerde verticale last van 100 kg en een trekgewicht van maximaal 300 kg. De 39,2 kWh variant kan niet worden uitgevoerd met een trailer pack, hiervoor is een draagsysteem beschikbaar voor een fietsendrager.

Vanaf de DynamicLine uitvoering beschikt de e-Soul over het slimme UVO Connect van Kia. Daarmee is het niet alleen mogelijk om het interieur van de e-Soul via de smartphone voor te verwarmen of af te koelen, maar kan bijvoorbeeld ook vanuit kantoor of huis een laadsessie worden gestart en een route naar het navigatiesysteem worden verzonden.

Dankzij de introductie van de e-Soul met 39,2 kWh batterijpakket is de elektrische urban crossover van Kia er nu al vanaf € 33.995,-. Snelle particuliere beslissers kunnen bovendien profiteren van de huidige, tijdelijke overheidssubsidie van € 4.000,- op volledig elektrische auto's. Nog aantrekkelijker wordt het met de inruilpremie van € 2.000,- die Kia momenteel aanbiedt voor de nieuwe e-Soul modeljaar '21. Samen met de overheidssubsidie voor elektrische auto's is het model nu al te rijden is vanaf € 27.995,-. De e-Soul modeljaar '21 is per direct te bestellen en de eerste uitleveringen worden medio het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland verwacht.

