Kia Soul nu ook als Cargo

11 juni 2020 | Kia Nederland lanceert een bestelversie van de e-Soul. De emissievrij rijdende e-Soul Cargo is speciaal ontwikkeld voor het transporteren van kleine tot middelgrote pakketten en bedoeld in een stedelijke omgeving. Met de Cargo-conversiekit is elke e-Soul Cargo eenvoudig terug te converteren naar een personenauto. De Kia e-Soul Cargo is nu te bestellen vanaf 39.077 euro.

In de nieuwe bestelversie van de e-Soul maakt de achterbank plaats voor een laadruimte van ongeveer 1 m³. De metalen, gecoate laadvloer met 6 sjor-ogen zorgt ervoor dat de lading goed geborgd kan worden. Een luik onder de laadvloer biedt toegang tot de ruimte voor de laadkabel. Het scheidingsrek tussen de laadruimte en de voorstoelen zorgt voor een bescherming van de bestuurder en bijrijder. Al gelang naar de wensen van de ondernemer zijn verschillende maatwerkoplossingen beschikbaar om de laadruimte op maat in te richten.

Met de speciale cargo-conversiekit kan elke e-Soul worden omgebouwd naar een bestelwagen. En door zijn constructie kan de e-Soul Cargo ook weer worden teruggebouwd naar een 5-zits personenversie. Ook wanneer de e-Soul is omgebouwd als besteller, blijft hij op geel kenteken geregistreerd, volledig BPM-vrij.

Met zijn opvallende uiterlijk, de royale ruimte en de hoge actieradius van 452 km (WLTP) is de e-Soul Cargo een alternatief binnen het segment van de emissievrije vervoerders. En met zijn standaarduitrusting behoort hij tot de meest luxe en connected bestellers op de markt. Zo is hij als ExecutiveLine onder meer standaard voorzien van een breedbeeld infotainment- en navigatiesysteem en het Supervision-cluster, het digitale en naar wens te configureren instrumentarium van Kia. Ook standaard: elektrisch verstel-, verwarm- en ventileerbare voorstoelen, lederen bekleding, TomTom Live Services inclusief laadpaalinformatie, voorbereiding voor Apple Carplay & Android Auto, adaptieve Cruise Control, LED-verlichting voor en achter, een Harman Kardon Premium Sound System, stuurwielverwarming, parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera.

Standaard is de e-Soul verbonden met internet via UVO Connect. Gekoppeld aan het 10,2 inch touchscreen kan de berijder genieten van Live Services via TomTom zoals actuele verkeersinformatie, weersvoorspellingen maar ook het zoeken van bestemmingen of informatie met betrekking tot parkeerplaatsen. Via de UVO Connect App is het mogelijk om vanaf afstand de deurvergrendeling te bedienen, de airconditioning te bedienen en een laadsessie te starten en stoppen. Verder kan de berijder ter voorbereiding een route naar het navigatiesysteem verzenden via de smartphone-app.

De e-Soul Cargo slaat een brug naar de nieuwe generatie geëlektrificeerde bedrijfswagens die Kia op de markt plant te brengen. Met de recentelijk aangekondigde Plan S-strategie richt het merk zich op nieuwe businessmodellen voor elektrische auto's en (autonome) mobiliteitsoplossingen. Tegen het einde van 2025 wil Kia 11 nieuwe elektrische voertuigen hebben geïntroduceerd. In 2021 wordt het eerste model op basis van een geheel nieuw EV-platform gelanceerd. Kia werkt daarnaast onder meer aan roadmaps voor toekomstige mobiliteitsconcepten, met bijvoorbeeld autonoom rijdende Purpose Built Vehicles voor zowel personen- als goederenvervoer.

De e-Soul Cargo is vanaf vandaag te bestellen bij de Nederlandse Kia-dealers. Als ExecutiveLine is hij er vanaf € 39.077,* exclusief BPM en BTW. De Cargo-conversiekit is er ook voor voorraadmodellen of een gebruikte e-Soul. De losse adviesprijs van de kit bedraagt € 2.680,- exclusief BTW. De prijzen van de maatwerkoplossingen zijn afhankelijk van de specifieke klantwensen.

Nieuwe vloermatten voor de Kia Soul?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Kia maakt prijs nieuwe e-Soul bekend

18 juni 2019

Kia onthult nieuwe Soul

26 februari 2019