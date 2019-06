Kia maakt prijs nieuwe e-Soul bekend

18 juni 2019 | Kia start met de verkoop van de nieuwe e-Soul. De elektrisch aangedreven crossover wordt in Nederland standaard geleverd met een 64 kWh-batterij, die goed is voor een actieradius van 452 km (WLTP). De prijzen beginnen bij 42.995 euro.

De derde generatie van de innovatieve, elektrisch aangedreven Kia e-Soul combineert het iconische design en het speelse karakter van zijn voorgangers met een 64 kWh-batterij, goed voor een actieradius van 452 km (WLTP). De elektromotor levert 150 kW (204 pk) vermogen en 395 Nm koppel, waarmee de e-Soul in 7,9 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert.

De nieuwe Kia e-Soul is standaard uitgerust met een CCS Combo aansluiting voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC). Met de snellaadaansluiting kan de batterij met een snelheid van maximaal 80 kW geladen worden. De Kia e-Soul wordt in Nederland standaard uitgerust met batterijverwarming en een warmtepomp. Daardoor wordt ook in de wintermaanden een optimaal rijbereik bewerkstelligd en wordt de laadsnelheid minder beïnvloed door lagere temperaturen.

De nieuwe e-Soul is de eerste Kia met een 10,25-inch multimedia touchscreen met diverse nieuwe functies, zoals split screen. Hiermee heeft de berijder in één oogopslag een duidelijk overzicht van verschillende functies. Ook nieuw is de head-up display in de uitvoering ExecutiveLine, die snelheid, instellingen van de cruisecontrol, iconen van veiligheidssystemen en navigatie-instructies weergeeft. Bovendien is de e-Soul de eerste Kia die in Nederland is uitgevoerd met eCall: de noodoproepfunctie die in heel Europa functioneert en in geval van een ongeluk via noodnummer 112 contact opneemt met de hulpdiensten.

Het navigatiesysteem van het 10,25-inch touchscreen heeft een ingebouwde simkaart voor het ophalen en updaten van live TomTom-data tijdens het rijden, zoals real-time verkeersinformatie, weersvoorspellingen, points of interest en informatie met betrekking tot parkeerplaatsen. Dit systeem toont laadstations en vermeldt of er laders van het juiste type beschikbaar zijn.

De e-Soul is in Nederland standaard voorbereid voor het nieuwe telematicasysteem UVO Connect wat werkt via het 10,25-inch touchscreen en een smartphone-app. Met deze app wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld vanuit kantoor of huis al een route naar het navigatiesysteem te verzenden of met de smartphone een laadsessie te starten of te stoppen. Tevens biedt UVO Connect ook de mogelijkheid om het interieur van de e-Soul voor te verwarmen/koelen voor een optimaal rijbereik. De UVO Connect app komt binnenkort in Nederland beschikbaar.

Kia levert de e-Soul met keuze uit twee uitvoeringen: de DynamicLine voor prijzen vanaf 42.995 euro en de ExecutiveLine vanaf 44.995 euro, waardoor de e-Soul geheel in de 4% bijtellingscategorie valt. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer metallic lak, een Harman Kardon Premium Sound System, led-verlichting, 17-inch lichtmetalen wielen, stuurwielverwarming en stoelbekleding in stof-lederlookcombinatie. De ExecutiveLine voegt daar een head-up display aan toe, evenals elektrisch verstelbare, en geventileerde voorstoelen, een verwarmbare achterbank, volledig lederen stoelbekleding, 'Sound Mood'-verlichting en meer.

Optioneel zijn er zeven two-tone exterieurkleuren beschikbaar voor een meerprijs van 395 euro. De e-Soul is verder verkrijgbaar met een SUV pack (optioneel op de ExecutiveLine voor een meerprijs van 1.100 euro) wat het exterieur robuuster maakt met opvallende kunststof wielkastranden & dorpelafwerking en een skidplate onder de voorbumper.

De e-Soul is per direct te bestellen en het maken van een proefrit is mogelijk vanaf 26 juni. De eerste klantlevering vinden vanaf januari 2020 plaats. Zoals elke andere Kia wordt ook de e-Soul geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie. Deze garantie geldt voor de gehele auto inclusief het accupakket en de elektromotor.