Bescherming bij aanrijdingen (Crash Protection) beoordeelt de bescherming van volwassen en jonge inzittenden, voetgangers en fietsers. De Kia Seltos is gebouwd op het K3-platform en maakt gebruik van extra sterk staal voor een stijve carrosseriestructuur en een hoge mate van inzittendenbescherming. Bij de zijdelingse crashtest bood de SUV goede bescherming aan alle vitale lichaamsdelen. Ook de centrale airbag, die voorkomt dat inzittenden voorin bij een botsing tegen elkaar terechtkomen, presteerde goed. Bij de frontale crashtest was de bescherming van alle drie de inzittenden voldoende tot goed. Volgens Euro NCAP vormt de Seltos bij een frontale botsing bovendien een relatief beperkt risico voor andere voertuigen.

Kia Seltos | Vijf EuroNCAP sterren voor Kia Seltos

Ongevalpreventie (Crash Avoidance)

Euro NCAP benadrukt in zijn rapportage de uitgebreide reeks systemen waarmee de Seltos aanrijdingen helpt voorkomen. Forward Collision-Avoidance Assist 2 herkent voertuigen, voetgangers en fietsers en kan automatisch remmen om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen te beperken. Het Lane Support System behaalde de maximale score voor de manier waarop het de bestuurder ondersteunt en daarbij rekening houdt met diens alertheid. Safe Exit Warning waarschuwt inzittenden voor naderende fietsers bij het openen van een portier.

Veilig rijden (Safe Driving)

In deze categorie beoordeelt Euro NCAP hoe goed een auto de bestuurder ondersteunt en alert houdt. De Seltos behaalde de maximale score voor het herkennen van verkeerd gordelgebruik en de aanwezigheid van passagiers op de achterbank. Het bestuurdersmonitoringsysteem detecteert daarnaast vermoeidheid, afleiding en telefoongebruik. Ook Intelligent Speed Limit Assist presteerde volgens Euro NCAP zeer goed. Tijdens een praktijktest van circa 2.000 kilometer door Frankrijk, Italië en Spanje herkende het systeem in 87% van de gevallen de juiste snelheidslimiet, goed voor 94% van de afgelegde afstand. Euro NCAP prijst bovendien de bediening van de rijfuncties. Op snelwegen ondersteunt Highway Driving Assist 2 de bestuurder bij het aanhouden van snelheid, volgafstand en rijstrookpositie.

Veiligheid na een ongeval (Post-Crash Safety)

De Seltos behaalde de maximale score voor voorzieningen die hulpdiensten helpen om inzittenden snel en veilig uit de SUV te bevrijden. Na een botsing remt de SUV automatisch om vervolgaanrijdingen te voorkomen. Het geavanceerde eCall-systeem stuurt daarnaast belangrijke informatie, waaronder gegevens over de inzittenden en de aanrijding, rechtstreeks naar de hulpdiensten.