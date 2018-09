Kia onthult nieuwe ProCeed

13 september 2018 | Kia onthult de nieuwe ProCeed. Het model deelt zijn naam met de tweede generatie Kia pro_cee'd driedeurs coupé en is ontworpen en ontwikkeld in Europa. Het is een product van de Europese design-, productontwikkelings- en R&D-teams van Kia in Frankfurt, Duitsland. De ProCeed zal worden gebouwd in de Slowaakse fabriek van het merk in Žilina. Daar worden ook de Kia Ceed en Ceed Sportswagon gebouwd die eerder dit jaar werden geïntroduceerd. In lijn met zijn gedurfd design en zijn op sportiviteit gerichte techniek wordt de sportiefste telg van de nieuwe Ceed-modelreeks uitsluitend leverbaar als GT-Line en high-performance GT. De productie van de ProCeed shooting brake start in november en de verkoop gaat in Europa van start in het eerste kwartaal van 2019.

De ProCeed is ontworpen in het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt, Duitsland, onder leiding van Gregory Guillaume, European Head of Design, en Peter Schreyer, President of Design en Chief Design Officer. Gregory Guillaume: "Vanwege de krimpende markt voor driedeurs hatchbacks in Europa was de toekomst van de pro_cee'd onzeker. Maar het was ondenkbaar dat we zouden stoppen met de pro_cee'd. Het was niet alleen de naam die we gaven aan de driedeurs cee'd - het was zoveel meer dan dat. Het belichaamt alle waarden van Kia, van jong dynamisch tot en met emotionele betrokkenheid en vormgegeven verlangen. We moesten de pro_cee'd opnieuw uitvinden om ervoor te zorgen dat alle vitaliteit en levendigheid niet zomaar verloren zouden gaan. Het moest niet alleen een model zijn dat aan de top van de huidige Ceed-familie zat, maar ook een model dat meteen herkenbaar was als de meest emotioneel boeiende auto in het assortiment. Het resultaat is de opvallende en helemaal nieuwe ProCeed."

De ProCeed met zijn shooting brake-vorm beschikt over het DNA van een coupé en is zowel lager en langer dan de vijfdeurs hatchback en de Sportswagon. Deze carrosserievorm deelt alleen zijn motorkap en zijn voorspatborden met de vijfdeurs Ceed. Elk ander onderdeel is nieuw, waardoor het model een heel eigen stijl en karakter heeft. Toch beschikt de ProCeed over tal van designkenmerken van Kia. Zo is het 'familiegezicht' is onmiddellijk herkenbaar. Dankzij de markante 'tiger nose' grille, de brede onderste luchtinlaat, de schuin geplaatste voorruit en de mix van stoere randen en rondingen is het onmiskenbaar een moderne Kia. Het nieuwe model is net als de Ceed vijfdeurs hatchback 1.800 mm breed, maar beschikt wel over een uniek voorbumper-design.

En profil borduurt het nieuwe model voort op het design van de Kia Proceed Concept 2017, met een schuin aflopende daklijn dat op elegante wijze naar beneden loopt richting de 'schouders' aan de achterzijde. Over de gehele lengte van de auto lopen krachtige lijnen, die zich uitstrekken van de koplampen tot de achterklep om de visuele lengte te benadrukken. De raamlijn is overgenomen van het studiemodel uit 2017, inclusief de verchroomde 'Sharkblade' die met zijn bijzondere vorm de dynamisch gelijnde daklijn benadrukt. Zijn schuin geplaatste achterruit oogt heel anders dan de achterruiten van de andere Ceed-modellen alsmede van andere auto's in dit segment. De achterruit van de Ceed Sportswagon is onder een hoek van 50,9 graden geplaatst, terwijl de achterruit van de vijfdeurs hatchback onder een hoek van 52,4 graden is geplaatst. Als bepalend element bij zijn coupé-achtige vorm is de achterruit van de nieuwe ProCeed meer horizontaal geplaatst, onder een hoek van 64,2 graden.

Met een lengte van 4.605 mm is de ProCeed 5 mm langer dan de Ceed Sportswagon, resulterend in een overhang van 885 mm aan de voorzijde. Met een hoogte van 1.422 mm is de daklijn 43 mm lager dan die van de Sportswagon, terwijl de bodemspeling is gereduceerd met 5 mm naar 135 mm. Doordat het model gebruikmaakt van hetzelfde 'K2' platform als andere Ceed modellen, is de wielbasis van 2.650 mm ongewijzigd gebleven.

Binnenin beschikt de ProCeed over hetzelfde dashboard als de andere Ceed-modellen. Het 8-inch 'zwevende' touchscreen infotainmentsysteem van Kia is in het midden van het dashboard geplaatst, de bedieningsknoppen voor het audio- en klimaatsysteem zijn daaronder geplaatst. Het dashboard is deels licht naar de bestuurder gedraaid om de bediening tijdens het rijden te vereenvoudigen.

De ProCeed verschilt van andere modellen uit de Ceed modelreeks door een reeks veranderingen die voor meer sportiviteit in het interieur zorgen. De grijze dakhemel van de Ceed en Ceed Sportswagon is vervangen door zwarte stof, ook zijn de dorpels voorzien van metalen instaplijsten. De ProCeed beschikt standaard over een stuurwiel met een D-vorm. Bij versies die zijn voorzien van de automatische transmissie met dubbele koppeling kan er worden geschakeld met nieuwe aluminiumkleurige schakelflippers.

De ProCeed GT-modellen zijn voorzien van nieuwe sportstoelen die dikkere wangen hebben dan het zitmeubilair van de oorspronkelijke cee'd GT. De GT-stoelen zijn bekleed met zwart leder en suède en zijn afgewerkt met rood stiksel en een GT-logo. De GT-Line voorstoelen zijn tevens bekleed met zwart leder en suede en afgewerkt met grijze stiksels. Op de achterbank compenseert het lagere heuppunt (in vergelijking met de Ceed- en Sportswagon-modellen) de effecten van de lagere daklijn van de ProCeed, wat voor veel hoofd- en beenruimte zorgt.

Met een inhoud van 594 liter (VDA) is de bagageruimte van de ProCeed 50 procent ruimer dan die van de vijfdeurs hatchback. Door de geringere rijhoogte in vergelijking met de Sportswagon maakt de lage tildrempel van de shooting brake-achterzijde het in- en uitladen opvallend eenvoudig. Terwijl de inhoud van de Ceed Sportswagon met 625 liter net wat groter is, biedt de ProCeed dezelfde praktische voorzieningn. Hiertoe behoort de achterbank die in een verhouding van 40:20:40 kan worden omgeklapt met behulp van de hendel in de bagageruimte. Met een omgeklapte achterbank is de laadvloer vlak. Een opbergruimte onder de vloer biedt ruimte aan kleinere voorwerpen en de kofferbak is voorzien van een tassenhaak die voorkomt dat de boodschappen door de bagageruimte rollen. De optionele Smart Power Tailgate opent automatisch als het systeem detecteert dat de smart key van de ProCeed zich in de buurt van de achterklep bevindt.

De ProCeed onderscheidt zich vooral aan de achterzijde van de andere modellen uit de Ceed modelreeks, waarbij de Proceed Concept uit 2017 als inspiratiebron diende. Naast de geringere hoogte geeft de nieuwe brede achterbumper de auto een assertieve, sportieve uitstraling, waarbij dubbele uitlaatpijpen bij de GT en GT-Line voor een dynamische en sportieve uitstraling zorgen. De naam ProCeed is in hoofdletters in het midden van de achterklep geplaatst, onder de LED-achterlichten die zich over de gehele achterzijde uitstrekken - dit geeft de auto een uniek lichtsignatuur.

De ProCeed beschikt over dezelfde wielophanging als de Ceed en de Ceed Sportswagon, maar dit model beschikt over een unieke afstelling. Het onderstel van de ProCeed is, zowel bij de GT- als de GT-Line-modellen, 5 mm lager dan dat van de Ceed en de Sportswagon, waarbij de veren en dempers zijn aangepast op de shooting brake-afmetingen en het ver naar achteren doorlopende inzittendencompartiment.

De ProCeed is voorzien van dezelfde volledig onafhankelijke wielophanging als de andere Ceed-modellen. Extra fijnregeling van de wielophanging heeft er echter voor gezorgd dat de ProCeed over een heel eigen karakter beschikt. De ontwikkelingsingenieurs van Kia hebben alles in het werk gesteld om de lichtvoetigheid en responsiviteit van de wielophanging naar een hoger plan te tillen, terwijl tegelijkertijd het comfortniveau behouden zou zijn gebleven dat eigenaren verwachten van een shooting brake. Bij het afstellen van de wielophanging is rekening gehouden met de langere carrosserie en het ver naar achteren doorlopende inzittendencompartiment.

Electronic Stability Control (ESC) en het Vehicle Stability Management (VSM) systeem van Kia behoren tot de standaarduitrusting. Dit maakt de toepassing van Torque Vectoring by Braking-technologie mogelijk, een elektronisch rijhulpsysteem dat door middel van remingrepen het onderstuur in bochten vermindert.

De ProCeed GT-Line is leverbaar met keuze uit drie motoren. Het benzinegamma bestaat uit de 1.0 T-GDi (direct ingespoten turbomotor met 88 kW/120 pk) en de nieuwe 'Kappa' 1.4 T-GDi (103 kW/140 pk), de krachtigste motor voor de GT-Line-modellen. De turbo zorgt ervoor dat het koppel (maximaal 242 Nm) over een breed toerenbereik beschikbaar is, van 1.500 tot 3.200 tpm. Beide motoren zijn voorzien van een benzine-partikelfilter om de uitstoot te verminderen, wat ervoor zorgt dat de ProCeed voldoet aan de milieu eisen van de Euro 6d-TEMP emissienorm. Beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, terwijl de 1.4-liter T-GDi verkrijgbaar is met de DCT7 automaat met dubbele koppeling.

Wat geldt voor de benzine motoren geldt ook voor de dieselmotor. Deze voldoet ruimschoots aan de Euro 6d-Temp emissienorm. Het gaat hier om de nieuwe 'Smartstream' 1.6-liter CRDi (common-rail directe injectie) dieselmotor. De nieuwe Smartstream motortechniek van Kia is gericht op het verlagen van het verbruik en de emissie in combinatie met een hoger prestatieniveau. De nieuwe Smartstream-motor beschikt over een geoptimaliseerde motorstructuur, compacte en lichte componenten en een eigen verbrandingstechnologie, wat voor een laag verbruik en hoge prestaties moet zorgen. De 1.6-liter dieselmotor in de Ceed en de ProCeed is de eerste Smartstream dieselmotor van Kia en de schoonste dieselmotor die het merk tot op heden bouwde.

De nieuwe 1.6-liter Smartstream-motor levert een vermogen van 136 pk en hij kan worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Hij levert een koppel van 280 Nm in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak en 320 Nm in combinatie met de zeventraps transmissie met dubbele koppeling. De Smartstream-motor maakt gebruik van de Selective Catalytic Reduction (SCR) actieve emissiecontrole-technologie die de emissies aanzienlijk verlaagt. De nieuwe motor stoot zodoende minder koolstofdioxide, partikels en NOx uit dan de oudere dieselmotoren van Kia.

Het 'GT' model keert terug in de vorm van de ProCeed GT, die wordt aangedreven door de 1.6-liter T-GDi motor die ook voor de aandrijving van de nieuwe Ceed GT zorgt. Met een vermogen van 204 pk en een koppel van 265 Nm is dit de krachtigste motor in de modelreeks. De nieuwe ProCeed GT en Ceed GT beschikken als eerste modellen ook over de zeventraps transmissie met dubbele koppeling, waarmee razendsnel van verzet kan worden gewisseld via schakelflippers. Kia maakt de officiële acceleratie- en topsnelheidcijfers bekend nadat het homologatieproces is voltooid. Of deze GT versie naar Nederland komt is op het moment van publicatie nog niet bekend.

Het 'zwevende' infotainmentsysteem is standaard voorzien van een 8-inch touchscreen navigatiesysteem dat ook over Kia TomTom Liveservices beschikt. Het systeem maakt een volledige smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto mogelijk. Er is keuze uit een JBL Premium-geluidsinstallatie met Clari-Fi-technologie voor een rijkere luisterervaring. Standaard heeft elke ProCeed Bluetooth smartphone-integratie, automatische verlichting en keyless entry.

Bij modellen met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling stelt het Drive Mode Select-systeem de bestuurder in staat om zijn rijervaring personaliseren. Er is keuze uit de modi 'Normal' en 'Sport'. Elke modus heeft invloed op het stuurgedrag en de motorkarakteristiek van de auto. In 'Normal' realiseert het systeem een zo laag mogelijk brandstofverbruik en geniet de bestuurder van een ontspannen stuurgedrag. In 'Sport' heeft de Ceed een fellere gasrespons, voor een snellere acceleratie vanuit stilstand en tijdens het rijden alsmede een zwaardere, directere besturing voor een sportievere rijervaring. Ook wordt in deze modus de versnellingen langer vastgehouden tijdens stevig accelereren, waardoor bestuurders het maximale vermogen van de auto optimaal kunnen benutten.

Als aanvulling op de standaard zeven airbags heeft de nieuwe ProCeed geavanceerde rijhulpsystemen met actieve veiligheidssystemen die de bescherming van inzittenden verder verbeteren. Standaard is elke ProCeed voorzien van systemen als High Beam Assist, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist en Forward Collision Warning met Forward Collision-Avoidance Assist.

De ProCeed is leverbaar met Lane Following Assist: een Level 2 autonoom rijhulpsysteem. Lane Following Assist detecteert wegmarkeringen om de auto in zijn rijstrook te houden en regelt het accelereren, remmen en sturen op basis van het tempo van voorliggers. Het systeem is actief tussen 0 en 180 km/uur. Dit systeem is alleen beschikbaar in combinatie met een DCT7 automaat.

Afhankelijk van de uitvoering zijn Smart Cruise Control met Stop & Go, Blind Spot Collision Warning, Rear Cross-Traffic Collision Warning, en voetgangersherkenning met haptische stuurwielwaarschuwingen voor het Forward Collision-Avoidance Assist-systeem beschikbaar op de Kia ProCeed.

Elke ProCeed is standaard voorzien van Vehicle Stability Management (VSM). VSM zorgt voor stabiliteit tijdens het remmen en het rijden door bochten. Dit doet het systeem door het Electronic Stability Control (ESC) aan te sturen als verlies van tractie wordt waargenomen.