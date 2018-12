Kia maakt prijzen ProCeed bekend

13 december 2018 | Kia maakt de vanafprijzen bekend van de geheel nieuwe ProCeed. De sportiefste telg van de nieuwe Ceed-modelreeks is leverbaar als GT-Line, GT-PlusLine en als high-performance GT. Dat resulteert automatisch in een extra rijke standaarduitrusting. Prijzen beginnen bij 30.995 euro. De nieuwe Kia ProCeed staat vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2019 in de showroom.

De Kia ProCeed is leverbaar met keuze uit vier motoren. Het benzinegamma bestaat uit de 1.0 T-GDi (88 kW/120 pk), de nieuwe 'Kappa' 1.4 T-GDi (103 kW / 140 pk) en, exclusief voor de ProCeed GT, de 1.6-liter T-GDi (150 kW / 204 pk). Dieselen kan eveneens met de geheel nieuwe 1.6 CRDi Smartstream-dieselmotor (100 kW/136 pk) die voldoet aan de Euro 6d-temp milieueisen.

Consumentenadviesprijzen Kia ProCeed (per 1 januari 2019):

1.0 T-GDi (120 pk) GT-Line € 30.995,-

1.0 T-GDi (120 pk) GT-PlusLine € 33.495,-

1.4 T-GDi (140 pk) GT-Line € 32.495,-

1.4 T-GDi (140 pk) GT-PlusLine € 34.995,-

1.4 T-GDi (140 pk) DCT7 GT-Line € 34.495,-

1.4 T-GDi (140 pk) DCT7 GT-PlusLine € 36.995,-

1.6 T-GDi (204 pk) GT € 43.295,-

1.6 T-GDi (204 pk) DCT7 GT € 45.295,-

1.6 CRDi (136 pk) GT-Line € 35.495,-

1.6 CRDi (136 pk) GT-PlusLine € 37.995,-

1.6 CRDi (136 pk) DCT7 GT-Line € 37.495,-

1.6 CRDi (136 pk) DCT7 GT-PlusLine € 39.995,-

De Kia ProCeed is standaard als GT-Line uitgerust met onder meer 17 inch lichtmetalen GT-Line velgen, Bluetooth smartphone-integratie, LED-koplampen, LED-achterlichten inclusief LED-dagrijverlichting voor en achter, keyless entry, dual zone climate control, cruisecontrol met snelheidsbegrenzer en parkeersensoren achter. Zelfs een infotainmentsysteem met 'zwevend' 8-inch touchschreen met full map navigatiesysteem, achteruitrijcamera en TomTom Live Services, ondersteuning van Apple CarPlayTM en Android AutoTM en digitale radio (DAB+) is standaard op de Kia ProCeed. De Kia ProCeed GT-Line beschikt standaard over sportieve suède sportstoelen, D-shaped stuurwiel, GT-Line bumpers met geïntegreerde uitlaatsierstukken en GT-Line side skirts. De automaat beschikt daarnaast over 18 inch lichtmetalen GT-Line velgen.

Bovendien is elke ProCeed standaard uitgerust met veiligheidssystemen zoals actieve rijbaanassistentie (LKAS), vermoeidheidsherkenning (DAW), grootlichtassistentie (HBA), snelheidsbordenherkenning (SLIF) en autonome noodremassistentie inclusief voetgangersherkenning (AEB). De automaat beschikt daarnaast over adaptieve cruise control (SCC) en automatische rijbaanvolgassistentie (LFA).

De GT-PlusLine heeft als extra's dodehoekdetectie (BSD) en kruisend-verkeersdetectie achter (RCTA), een draadloos oplaadstation voor smartphones, een JBL premium sound system, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, een verwarmbare achterbank, een slimme automatische achterklep en een in drie delen neerklapbare achterbank (40:20:40). De Kia ProCeed GT beschikt over sportievere GT-looks en krachtige 1.6 T-GDI-turbobenzinemotor met 204 pk, slimme parkeerhulp (SPAS), parkeersensoren vóór en lichtmetalen 18 inch GT-velgen.

De nieuwe Kia ProCeed biedt een bagageruimte van 594 liter (VDA): 50 procent meer dan de vijfdeurs hatchback. Hoewel de inhoud van de bagageruimte in de Ceed Sportswagon met 625 liter groter is, is de Kia ProCeed naast sportief ook een praktische shooting brake.

De ProCeed wordt naast de Kia Ceed en de Ceed Sportswagon geproduceerd in Europa (Zilina, Slowakije). Net als elke andere Kia wordt ook de Kia ProCeed geleverd met 7 jaar óf 150.000 kilometer garantie.