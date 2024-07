Ocean Cleanup krijgt 4 Kia's

Om de activiteiten van de non-profitorganisatie ter plekke te ondersteunen, gebruiken de teamleden van The Ocean Cleanup een Kia EV6 en drie Niro EV's. De auto's worden gebruikt om onderzoeks- en samenwerkingspartners te bezoeken waar cruciale gegevens worden verzameld om schonere waterwegen en oceanen te realiseren.

De samenwerking tussen Kia en de The Ocean Cleanup is een duurzame samenwerking waarbij ideeën en technologieën worden gedeeld ter ondersteuning van de missie van de non-profitorganisatie om tegen 2040 90% van het plastic afval in de oceanen te verwijderen. Voor Kia is de samenwerking een belangrijk onderdeel van de transitie naar een wereldwijde ​​aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen, waarbij het merk streeft naar CO2-neutraliteit in de gehele waardeketen in 2045.

Als kernonderdeel van de samenwerkingsovereenkomst voorziet The Ocean Cleanup Kia van plastic uit de oceaan, dat tijdens de schoonmaakoperaties in de Stille Oceaan wordt gevangen. Samen onderzoeken de twee organisaties hoe het teruggewonnen plastic kan worden gerecycled en geïntegreerd in de producten van Kia.

"Bij The Ocean Cleanup zetten we ons in om de oceanen en waterwegen van de wereld schoon te maken en het verzamelde plastic samen met onze partners zo duurzaam mogelijk te verwerken. We zijn trots op onze samenwerking met Kia en kijken uit naar de eerste toepassing van dit mariene plastic in hun voertuigen. Daarnaast zijn we erg blij dat Kia ons deze vier ultramoderne elektrische modellen heeft geleverd, zodat we ons werk op het land niet alleen comfortabel, maar ook emissievrij kunnen uitvoeren," aldus Boyan Slat, oprichter & CEO van The Ocean Cleanup.