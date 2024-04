Kia wint Car Design Award 2024

De Car Design Awards zijn al sinds begin jaren tachtig wereldwijde erkenningen voor de ontwerpteams die verantwoordelijk zijn voor de beste concepten, productiemodellen en designfilosofieën. De jury, bestaande uit gerenommeerde auto- en designjournalisten, kiest elk jaar de winnaars uit een voorgeselecteerd aantal van tien productieauto's, tien concept cars en vijf ontwerptalen.

De jury van de Car Design Award 2024: "Kia heeft met zijn 'Opposites United' designfilosofie een non-conformistische benadering gekozen met als doel verandering teweeg te brengen. Kia is daarbij niet bang om risico's te nemen. De nieuwe modellen van Kia verleggen grenzen met hun unieke vormtaal en het merk heeft daarmee een innovatieve identiteit gecreëerd."

"Met 'Opposites United' benutten we de kracht van design om een ​​toekomst van mobiliteit vorm te geven die zowel innovatief als duurzaam is én waarin het leven van mensen gemakkelijker en beter wordt", zegt Karim Habib, Executive Vice President en Head of Kia Global Design. "Deze award is een erkenning van de motivatie en toewijding van ons wereldwijde team", sluit Karim af.

De winnaars van de Car Design Award 2024 werden bekendgemaakt tijdens een ceremonie in het ADI Design Museum in Milaan. Kia presenteert tijdens de Milan Design Week, die wordt gehouden van 15 tot 21 april, het Design Cultural Communication Project dat is geïnspireerd op de 'Opposites United' designfilosofie.