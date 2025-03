Kia wint 4 iF Design Awards

De Kia EV3 onderscheidt zich volgens de jury van de iF Design Awards 2025 door zijn esthetiek. De volledig elektrische compacte SUV werd geprezen om zijn gedurfde, geometrische exterieurdesign en het innovatieve interieur dat is ontworpen volgens de Opposites United designfilosofie van Kia.

Net als bij voorgaande edities van de iF Design Awards ontving Kia ook dit jaar meerdere onderscheidingen voor zijn uitmuntende design, met drie overwinningen in verschillende categorieën. De stand van Kia op de CES (Consumer Electronics Show) 2024, met als thema 'A Place of Inspiration', won de categorie 'Trade Fair'. De uitnodigende, open indeling van de stand stelde bezoekers in staat om het Platform Beyond Vehicles (PBV) van Kia te ervaren via vier unieke lifestylezones - Park, City, Home en Factory. Kia liet op de stand zien hoe PBV bedrijfswagens de toekomst van mobiliteit vormgeven door met een hoge mate van flexibiliteit en maatwerk te voldoen aan uiteenlopende behoeften van gebruikers.

De film met hetzelfde thema 'A Place of Inspiration', die het merk toonde op de CES 2024, werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie '3D Digital Animation'. De film herinterpreteert op creatieve wijze de visie van Kia op PBV's en laat zien hoe deze voertuigen het dagelijks leven van gebruikers gaan veranderen.

De Kia App werd bekroond met de '2025 iF Design Awards Mobile Application UI Design' voor zijn naadloze integratie en gebruiksvriendelijke interface. De app biedt gebruikers met zijn intuïtieve design eenvoudig toegang tot meerdere diensten en platforms.