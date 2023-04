Kia wint 2 iF Design Awards

Het 'Movement that Inspires' ethos en de 'Opposites United' designfilosofie van Kia vormen de kern van elk onderdeel van de wereldwijde corporate identity en showroomstrategie van het merk. In combinatie met de nieuwe generatie modellen zoals de recent onthulde EV9, spelen de nieuwe merkidentiteit en designfilosofie een cruciale rol bij het versnellen van de transitie van Kia van een autofabrikant naar een aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen.

'Movement that Inspires' staat voor de vastberadenheid van Kia om ruimtes te creëren waar klanten geïnspireerd raken en hun ideeën tot leven kunnen brengen. De 'Opposites United' designfilosofie van het merk is geïnspireerd op de contrasten in de natuur en de mensheid, waarbij het karakter van het ene element wordt gebruikt om het karakter van een ander element te versterken.

Huisstijl

Het logo van Kia symboliseert de zelfverzekerde nieuwe merkrichting van het merk en brengt 'Movement that Inspires' over via drie designconcepten: Symmetry, Rhythm en Rising. Het vertrouwen van Kia in het creëren van nieuwe klantervaringen door het bieden van futuristische producten en diensten wordt weergegeven door de symmetrie (Symmetry) van het logo. Rhythm vertegenwoordigt de belofte van het merk om onvermoeibaar door te gaan om aan de eisen en ambities van klanten te voldoen en om altijd te inspireren. Ten slotte illustreert het gedurfde stijgende (Rising) karakter van het logo de ambitie van het merk om nieuwe waarden te creëren voor de klant.

Het kleurenschema van Kia bestaat uit Midnight Black en Polar White. Deze twee primaire kleuren aan beide uiteinden van het kleurenspectrum brengen de waarden duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en slimme mobiliteit over. Ze stralen door dit contrast vertrouwen uit en verbeelden de heldere visie van het merk om te pionieren en nieuwe domeinen te betreden als een dienstverlener die meer biedt dan fysieke mobiliteit.

Showroomidentiteit

De 'Opposites United' designfilosofie inspireert het vertrouwen en de visie die nodig zijn om elementen te combineren die normaal gesproken niet samengaan. Dit vermogen om creatieve contrasten te benutten om een uniek resultaat te bereiken komt tot uiting in het design van de nieuwe showrooms van Kia, met visueel tegengestelde zones.

De futuristische zone waarin de auto's zijn gepositioneerd heeft uitgesproken hoeken en achromatische kleuren, samen met stalen oppervlakken die elk model subtiel reflecteren om de zichtbaarheid en het gevoel van ruimte te optimaliseren. Bezoekers kunnen hier de auto's ervaren als ware het kunstwerken zijn in een galerie. In de klantenzone draait het daarentegen om afgeronde randen, verlichte houten wanden, vloeren en plafonds en hoogwaardige met stof beklede meubels om een knusse en rustgevende sfeer te creëren waar klanten kunnen ontspannen.