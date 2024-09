Kia voegt 800.000e lader toe aan netwerk

Het Europese netwerk waartoe Kia Charge toegang biedt is recentelijk uitgebreid tot 800.000 openbare AC- en DC-laadpunten in 28 landen. Het aantal beschikbare laadstations is daarmee 10% gestegen ten opzichte van Q2 2024 en 39% ten opzichte van Q2 2023. Tot het netwerk behoren ook de meer dan 4.200 snelle laadstations van het eveneens snel groeiende IONITY-netwerk.

Europese Kia-rijders hebben tot nu toe meer dan 2,5 miljoen laadsessies voltooid met behulp van de laadpas of -app van Kia Charge. De Kia Charge laadpas en -app worden door meer dan 100.000 Kia-rijders gebruikt. In Nederland zitten we inmiddels op 485.000 laadsessies en maken meer dan 15.000 Kia-rijders gebruik van de laadpas en -app.

De all-in-one service bestaat onder meer uit routeplanning, authenticatie, accountbeheer en automatische betaling. Klanten kunnen kiezen wat het beste bij hen past; "Easy", een pay-as-you-go-optie zonder vast abonnement, of "Plus", voor intensiever gebruik met een abonnement met gereduceerde tarieven.

Kia Charge omvat ook de Kia EV Route Planner, waarbij het navigatiesysteem van de auto langs de route laadstations detecteert en deze automatisch als tussenpunten toevoegt. Dezelfde kaartinformatie kan ook worden gedeeld met, en gebruikt via, de Kia Charge-app. Voor zakelijke klanten en bedrijven maakt de Kia Charge Business-oplossing een centraal laadbeheer van de EV-vloot mogelijk.