Kia verlengt garantie naar 10 jaar

Kia Nederland introduceert de verlengde garantie voor modellen waarvan de 7-jarige fabrieksgarantie vanaf 1 januari 2025 verloopt. Voor auto's die ouder zijn dan 7 jaar maar jonger dan 10 jaar, en minder dan 150.000 kilometer hebben gereden, kan de garantie worden verlengd tot 10 jaar. Deze verlengde garantie biedt dezelfde voorwaarden en dekking als de oorspronkelijke fabrieksgarantie. Omdat de garantie gekoppeld is aan de auto, blijft deze dekking bovendien geldig bij verkoop, wat bijdraagt aan een hogere restwaarde.

De verlengde garantie kan eenvoudig worden geclaimd. Kia-rijders kunnen hun auto hiervoor aanmelden via het MijnKia-platform, toegankelijk via de Kia-website of de app, of door onderhoud te laten uitvoeren bij een erkende Kia-dealer.

Om in aanmerking te komen, dient de auto aantoonbaar onderhouden te zijn volgens de fabrieksvoorschriften. Het laatste onderhoud dient uitgevoerd te zijn bij een erkende Kia-dealer, binnen een jaar voorafgaand aan de introductiedatum van de verlengde garantie. Mocht niet aan deze voorwaarden zijn voldaan, dan kunnen Kia-rijders bij de erkende Kia-dealer of reparateur een instapcheck laten uitvoeren. De dekking loopt telkens tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt en kan steeds worden vernieuwd bij een erkende Kia-dealer, tot maximaal 10 jaar of 150.000 kilometer, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.