Kia toont Separated Sound Zone technologie

13 augustus 2018 | Kia presenteert de nieuwste generatie Separated Sound Zone (SSZ) technologie waarbij iedere inzittende naar eigen muziek kan luisteren en bijvoorbeeld alleen de bestuurder waarschuwingssignalen kan horen. Bijzonder daarbij is dat geen hoofdtelefoon vereist is, zodat de 'sociale ruimte' met de vrijheid om onbelemmerd met elkaar te converseren intact blijft.

De SSZ-technologie creëert en stuurt akoestische velden in de auto, zodat elke inzittende geluiden kan horen die een ander niet hoort. De vele luidsprekers in de auto bevatten technologie om de sterkte van geluidsgolven te verminderen of te verhogen. Dit zorgt ervoor dat verschillende geluiden op de zitplaats in de auto elkaar niet 'overlappen'. Dit werkt op dezelfde wijze als de inmiddels bekende ruisonderdrukkingssystemen (noise cancellation), maar dan zonder koptelefoons.

"In het tijdperk van autonomie krijgen klanten steeds meer behoefte aan gepersonaliseerde entertainment, zoals het Separated Sound System", zegt een woordvoerder van het Kia NVH Research Lab. "Het streven is om bestuurders en passagiers te voorzien van een gepersonaliseerde, individuele 'audio-omgeving' om de rit nog comfortabeler en plezieriger te maken."

De muzieksmaak van mensen loopt sterk uiteen. Sommige passagiers kiezen er dan ook voor om koptelefoons te gebruiken om hun eigen muziek te luisteren, maar daarmee sluit je je ook onnodig af van interactie met andere passagiers. In een voertuig met SSZ-technologie hoef je alleen je smartphone via Bluetooth te verbinden om muziek te luisteren, zonder dat je hinder ondervindt van de muziek die andere passagiers luisteren. SSZ maakt het bovendien mogelijk om handsfree telefoongesprekken te 'isoleren', zodat niemand anders kan meeluisteren of hinder ondervindt. Verder maakt de SSZ-technologie het mogelijk om waarschuwingssignalen of andere geluiden die specifiek aan de bestuurder gericht zijn, onhoorbaar te maken voor andere inzittenden.

De SSZ-technologie is sinds 2014 in ontwikkeling en naar verwachting binnen twee jaar gereed voor serieproductie.