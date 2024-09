Kia toont PBV's op IAA Hannover 2024

De PBV's van Kia zijn gebaseerd op vier pijlers: Drive, Charge, Connect en Work. Kia komt tijdens de IAA Hannover, die van 16 tot en met 22 september 2024 wordt gehouden, met nieuws op het gebied van alle pijlers.

Kia heeft een innovatief Battery Electric Vehicle (BEV)-platform ontwikkeld dat kan worden aangepast aan verschillende wielbasislengtes, om gemakkelijk een breed scala aan voertuiggroottes en carrosserieën te realiseren. De PBV's van Kia, van compact tot middelgroot.

Op de IAA Hannover kondigde Kia aan dat het de krachten bundelt met Geotab en 42dot om de toekomst van wagenparkbeheer te stimuleren. Door deze strategische samenwerking kan een reeks data-oplossingen worden geïntegreerd voor een optimale bedrijfsvoering. Geotab is actief in connected transport- en assetmanagement-oplossingen, en 42dot is de softwaretak van de Hyundai Motor Group.

Als volledig connected voertuigen beschikken de PBV's van Kia ook over een reeks functies om het gemak te maximaliseren. Dit omvat gloednieuwe, speciale Android OS-gebaseerde technologie, een AI-gestuurde spraakassistent, een voorspellende onderhoudsfunctie, slimme routeplanner en een op maat gemaakt wagenparkbeheersysteem. De Digital Key 2.0 biedt externe en gedeelde toegang tot het voertuig, terwijl draadloze updates ervoor zorgen dat de nieuwste functies en technologieën altijd beschikbaar zijn.

De live-data die PBV's genereren kan worden gebruikt om rijpatronen te analyseren en problemen op afstand te identificeren, waardoor wagenparken efficiënter dan ooit tevoren zijn te beheren. Toegang tot het aanbod van Android-apps stelt klanten in staat om de apps die ze willen aan het voertuig toe te voegen. Kia biedt op termijn ook via Kia Connect een aantal doordachte klantoplossingen aan die zijn geoptimaliseerd om de gebruikerservaring te verbeteren voor specifieke zakelijke behoeften. Kia werkt al samen met talloze partners, waaronder pan-Europese ombouwers, om geïndividualiseerde PBV's te ontwikkelen voor specifieke behoeften, zoals gekoeld goederenvervoer of rolstoeltoegankelijke mobiliteit.

Kia heeft op de IAA Hannover ook een partnership aangekondigd met de Petit Forestier Group, het wereldwijd opererende bedrijf gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer. De samenwerking markeert een stap voorwaarts in het duurzamer maken van de wereld van gekoeld transport. Kia werkt al samen met merken als Uber en heeft eerste deals gesloten met Coupang en CJ Logistics, Kakao Mobility en Dubai Taxi Corporation.

Kia is vorig jaar begonnen met de bouw van een speciale PBV-fabriek in Korea, onderdeel van een investering van meer dan € 3 miljard. Een geavanceerd productiesysteem maakt flexibele productie mogelijk, met meer maatwerk van verschillende producttypen. De initiële PBV-productiecapaciteit van 150.000 eenheden per jaar gaat geleidelijk en wereldwijd groeien tot 300.000 eenheden.