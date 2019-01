Kia toont autonome techniek op CES 2019

5 januari 2019 | Kia onthult verschillende nieuwe, autonome technologie├źn tijdens de Consumer Electronics Show (CES), die van 8 tot 11 januari plaatsvindt in Las Vegas. Kia geeft met de 'Space of Emotive Driving' tentoonstelling een blik op een toekomst waarin autonoom rijden de norm is. De tentoonstelling sluit perfect aan op de 'Beyond Autonomous Driving' visie die Kia tijdens CES 2018 presenteerde.

Kia werkt aan diverse autonome technologieën waarbij reiscomfort voorop staat. Het middelpunt van de 'Space of Emotive Driving' tentoonstelling is het nieuwe Real-time Emotion Adaptive Driving (R.E.A.D.) systeem: de eerste autonome technologie die menselijke emoties herkent en het interieur daarop aanpast.

Via bio-signaaltechnologie kan het R.E.A.D.-systeem emoties van de bestuurder herkennen. De technologie herkent gezichtsuitdrukkingen, hartslag en neurosignalen in de huid. De zelflerende technologie past vervolgens interieur en systemen hierop aan en maakt de menselijke patronen van de inzittenden zichzelf eigen.

Albert Biermann, President en Hoofd Research & Development Division van Kia Motors, zegt: "Kia ziet in de toekomst het belang van het interactieve interieur in. Het R.E.A.D.-systeem representeert dan ook de versmelting van hypermoderne voertuigtechnologie en kunstmatige intelligentie. Dankzij het herkennen van emoties versterkt het systeem de communicatie tussen de bestuurder en zijn auto. Zo wordt realtime in het interieur een optimale sfeer gecreëerd".

Het R.E.A.D.-systeem biedt ook V-Touch: een virtuele gebarenbedieningstechnologie. V-Touch beschikt over een 3D-camera die de ogen en vingertoppen van de passagiers analyseert. Daardoor kan elke passagier met een kleine handeling diverse functies bedienen. Via kleine vingerbewegingen kan elke inzittende het interieur, waaronder sfeerverlichting, verwarming/koeling of entertainment aanpassen. Daardoor zijn minder knoppen of touchscreens nodig op het dashboard.

Het R.E.A.D.-systeem beschikt daarnaast over vibrerende stoelen die op muziek reageren. Zo kunnen inzittenden hun favoriete muziek niet alleen luisteren, maar ook voelen. Via zeer gevoelige sensoren herkent het systeem geluidsfrequenties en vertaalt die naar stoelvibraties. De stoelen beschikken ook over een massagefunctie om het interieurcomfort te verhogen en de veiligheid te verbeteren. De rijassistentiesystemen geven, in geval van nood, een waarschuwing via de stoel.

Een deel van de technische expertise die nodig is om de demo van de systemen mogelijk te maken komt voort uit de onderzoekssamenwerking van Kia met de "Media Lab Affective Computing Group" van het Massachusets Institue of Technology (MIT) als onderdeel van het "Kia Media Lab" lidmaatschap.

Kia heeft op de stand speciaal ontworpen modules geïnstalleerd om het potentieel van het R.E.A.D.-systeem te demonstreren. Bezoekers kunnen via drie cockpits voor de allereerste keer voertuigtechnologie ervaren die emoties herkent via gezichtsherkenning, hartslag en neurosignalen in de huid.

De 'R.E.A.D. Me' is een éénpersoonscockpit die de emoties van de inzittende herkent. Het interieur op maat levert ook geluiden en geuren die het beste passen bij de stemming van de inzittende.

'R.E.A.D. Now' is een tweepersoonscockpit die adviezen geeft over de navigatie en stemt het in-car entertainment af op de stemming van de inzittenden. Bezoekers kunnen in deze cockpit de V-Touch gebarenbediening gebruiken om te gamen, muziek te selecteren, de interieursfeer aan te passen of te internetten.

'R.E.A.D.' Motion' is een vierpersoonscockpit die een mobiele werkplek -één van de voordelen van autonoom rijden- voorstelt. Bezoekers kunnen zich bijvoorbeeld voorbereiden op een zakenreis en via V-touch de agenda bekijken, e-mails openen of een conference call starten. In de verre toekomst moet het ook mogelijk zijn om op afstand de R.E.A.D. Motion-functionaliteiten te bedienen.