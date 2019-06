Kia

Kia succesvol bij J.D. Power kwaliteitsonderzoek

21 juni 2019 | Kia is voor het vijfde jaar op rij het hoogst genoteerde volumemerk in de U.S. Initial Quality Study (IQS) van het gerenommeerde onderzoeksbureau J.D. Power. Dit jaarlijkse onderzoek richt zich op het aantal problemen dat zich voordoet in de eerste 90 dagen na aankoop van de auto.