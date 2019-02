Kia succesvol bij iF Awards 2019

4 februari 2019 | Kia Motors sleept opnieuw drie iF Awards in de wacht. Elke carrosserievariant van de nieuwe Ceed ontvangt een iF Award voor zijn design. Een dergelijk resultaat is Kia niet vreemd, ook in 2017 en 2018 werd een hattrick gescoord. Deze prestatie is een erkenning voor de hoogwaardige ontwerpen die al ruim tien jaar worden getekend onder leiding van Peter Schreyer, President of Design en Chief Design Officer van Kia Motors. Kia won de eerste iF Design Award in 2010 en heeft elk daaropvolgend jaar tenminste één prijs gewonnen. In totaal ontvingen de ontwerpen van Kia al achttien iF Awards.

De laatste drie iF Awards zijn gewonnen door de Ceed-familie, bestaande uit de vijfdeurs hatchback, de Sportswagon en de ProCeed. De Ceed is specifiek ontworpen voor Europa, wat wordt uitgedragen door zijn naam. Die staat voor 'Community of Europe, with European Design'. De gehele Ceed-range is ontworpen in Frankfurt onder leiding van Peter Schreyer en Gregory Guillaume, European Head of Design. Onderzoek en ontwikkeling zijn uitgevoerd in het ontwikkelcentrum in Rüsselsheim en de auto's worden geproduceerd in Slowakije.

Het ontwerp van de Ceed is herkenbaar aan de heldere, strakke lijnen. Deze zijn geïnspireerd op de eveneens met een iF Award bekroonde Kia Stinger. De vijfdeurs Ceed hatchback is breder en lager dan zijn voorganger, waarbij de voorruit en de A-stijl verder naar achteren zijn geplaatst. Dat geeft de auto een sportievere aanblik.

De Ceed Sportswagon is langer dan zijn voorganger en biedt met 625 liter bagageruimte een grotere laadruimte dan de meeste concurrenten en zelfs meer dan veel auto's uit hogere segmenten. Dankzij de krachtige verhoudingen en het dynamische ontwerp oogt de Ceed sportiever dan elk van zijn voorgangers.

Volledig nieuw is het ontwerp van de ProCeed, de eerste compacte shooting brake afkomstig van een volumemerk. De ProCeed combineert een aansprekend, elegant design met de ruimte en flexibiliteit van een stationwagen. De opvallende, aflopende daklijn en de vlakliggende achterruit zorgen ervoor dat de ProCeed geen gelijke kent. Dit wordt benadrukt door de opvallende, met elkaar verbonden LED-achterlichten die de ProCeed een unieke lichtsignatuur geven.

Zowel de Ceed als de ProCeed zijn leverbaar als krachtige 'GT' met een 150 kW (204 pk) sterke 1,6-liter T-GDi benzinemotor. In totaal zijn zes benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar die stuk voor stuk voldoen aan de nieuwe emissienorm Euro 6d-Temp. Onder de nieuwe (optionele) technologieën bevinden zich onder meer een verwarmbare voorruit en Lane Following Assist (LFA), dat na inschakeling zelf kan sturen, accelereren en remmen tot snelheden van 130 km/u - ook wel autonoom rijden Level 2 genoemd.

De iF Design Awards behoren al sinds 1953 tot de belangrijkste designverkiezingen ter wereld. In 2019 werden 6.400 producten uit vijftig landen beoordeeld door een internationale jury, bestaande uit 67 designexperts. Er zijn prijzen te winnen in zeven categorieën: Product, Packaging, Communication, Interior Architecture, Professional Concept, Service Design / UX en Architecture. De nieuwe Ceed-modellen zijn bekroond in de categorie Product. Alle winnaars worden vermeld in de 'iF World Design Guide' en de 'iF Design App'. Een selectie van de winnaars wordt tentoongesteld tijdens de 'iF Design Exhibition' in 'HafenCity' in Hamburg.