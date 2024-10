Kia opent EVO-fabriek in Gwangmyeong

Kia heeft ongeveer een jaar gewerkt aan de transformatie van Gwangmyeong Plant 2, die in 1987 werd geopend om compacte modellen met verbrandingsmotoren te produceren, zoals de Stonic. De Kia Gwangmyeong EVO-fabriek is de eerste dedicated EV-fabriek van Kia die is herbouwd op een bestaande fabriekslocatie en is nu een hub voor de productie van voertuigen van de volgende generatie. Kia heeft in de transformatie van de fabriek 401,6 miljard KRW (ca. € 273 miljoen) geïnvesteerd.

Bij de transformatie van de Kia Gwangmyeong EVO-fabriek is veel nadruk gelegd op het maximaal vergroten van de capaciteit met een minimale uitbreiding, met het oog op de locatie in het stadscentrum en andere omgevingsfactoren, zoals de bescherming van groene ruimtes.

De carrosseriefabriek is nu een logistieke fabriek dankzij de introductie van zelfrijdende (AGV) vorkheftrucks, daarnaast is de spuiterij verbeterd door de op water gebaseerde 3C1B coating methode toe te passen in plaats van de eerdere op olie gebaseerde 3C2B-methode. Er is ook nieuwe apparatuur geïnstalleerd om het welzijn te verbeteren en de werklast van werknemers in de fabriek te verminderen, waaronder machines die automatisch hoogspanningsaccu's, wielen en banden op de auto's kunnen installeren.

De massaproductie van de EV3, de compacte volledig elektrische SUV, begon er in de eerste helft van dit jaar. De EV3 is de derde dedicated elektrische auto van Kia na de Kia EV6 en de Kia EV9.

Kia is voornemens om in deze fabriek vanaf de eerste helft van 2025 ook de EV4 te gaan produceren, de middelgrote elektrische sedan van het merk.