Kia ontwikkelt Smart Charge app

Na het koppelen van de auto aan het thuislaadpunt wordt het laden gestuurd op basis van de stroomprijs, het aanbod van (duurzame) stroom of de belasting van het stroomnet. De Kia Smart Charge-app doet dat volledig automatisch op basis van de ingestelde voorkeuren zodat de auto altijd opgeladen is bij vertrek. Kia-rijders kunnen met deze slimme laadtechnologie in theorie tot 30% besparen op thuislaadkosten.

Ze kunnen optioneel ook geld verdienen door de batterij van hun elektrische auto beschikbaar te stellen. Het merk werkt samen met een aantal energieleveranciers om het stroomnet in balans te houden en de energietransitie te versnellen. Kia-rijders die mee willen helpen, ontvangen per slim geladen kWh een vergoeding, waarvan de hoogte afhankelijk is van de energieleverancier. Voor een optimale transparantie kan met de Smart Charge-calculator worden berekend hoeveel energiekosten kunnen worden bespaard en welke beloningen mogelijk zijn.

Een extra voordeel voor degenen die thuis energie opwekken met zonnepanelen is dat de opgewekte stroom direct in de auto kan worden opgeslagen. De Solar Smart Charge functie analyseert daarbij de opwekcurve van de zonnepanelen en bepaalt op basis van weermodellen het ideale moment om de auto met eigen opgewekte stroom te laden.

Slim laden op grote schaal

Omdat alle 52.000 in Nederland rondrijdende plug-in hybrides en elektrische modellen van Kia op termijn slim kunnen laden, al dan niet na een komende software update, is Kia Smart Charge een laagdrempelige manier om op grote schaal bij te dragen aan het balanceren van het energienetwerk.

Kia Nederland werkt hard aan de introductie van V2G-technologie waarmee de elektrische modellen van het merk ook bi-directioneel slim kunnen laden. De Kia EV9 en EV3 zijn al met deze technologie uitgerust en binnenkort volgen meer modellen. Kia Charge werkt samen met partners aan de ontwikkeling van slimme laadpunten die het maximale potentieel van V2G-technologie kunnen benutten en elektrische Kia-modellen in staat stellen om daadwerkelijk energie terug te gaan leveren aan het energienet.