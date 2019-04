Kia ontwikkelt app voor fijnregelen elektrische auto

25 april 2019 | Kia werkt aan nieuwe technologie waarmee men verschillende prestatie-bepalende instellingen van een elektrisch aangedreven voertuig kunt wijzigen via een smartphone-app. Het gaat hier om een primeur voor Kia. Kia verwacht deze technologie op toekomstige modellen toe te passen.

Met deze app kan de gebruiker op afstand de maximumsnelheid van de auto instellen, evenals het energieverbruik van de klimaatcontrole, de kracht van de verwarming en de setting van het regeneratieve remsysteem. Maar ook het maximumkoppel van de motor, het acceleratievermogen en de reactiesnelheid van het stroompedaal zijn in te stellen. Het gaat in totaal om zeven instellingen die de prestaties van een elektrisch voertuig beïnvloeden en waarvan ondertussen het marktaandeel stevig doorgroeit.

De door Kia ontwikkelde technologie maakt het mogelijk dat bestuurders in elk willekeurig elektrisch voertuig hun eigen gepersonaliseerde instellingen kunnen gebruiken door deze te downloaden van de server.

De toepassing biedt geoptimaliseerde instellingen voor een route naar een bestemming, door de resterende afstand en de daarvoor benodigde energie te berekenen. Tevens kunnen gebruikers hun persoonlijke instelling online delen en die van anderen uitproberen. Bestuurders kunnen ook aanbevolen instellingen van Kia toepassen, bijvoorbeeld voor het rijden op provinciale wegen, in stedelijk gebied of in bergachtig gebied.

De instellingen van gebruikers worden opgeslagen op een server in de cloud. Met behulp van blockchain-technologie wordt optimale beveiliging gewaarborgd. Tijdens het uploaden en delen van aangepaste instellingen codeert het systeem belangrijke parameters in een blockchain-netwerk door nieuwe datablokken te maken en deze op te slaan om eventuele manipulatie te blokkeren.

Elektrische voertuigen bieden specifieke eigenschappen waarmee zij zich nadrukkelijk onderscheiden van conventionele voertuigen met een verbrandingsmotor. EV's bieden een unieke vorm van vrijheid in het aanpassen van rij-instellingen, omdat er geen uitstoot is en zij daarom meer speelruimte bieden zonder nadelige milieueffecten.