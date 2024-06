Kia ontvouwt toekomstplannen

Het thema van de conventie was 'It's #OurMove' met nadruk op Momentum (bekroonde modellen en aanhoudend succes), Opportunity (nieuwe producten en diensten), Vision (built-for-purpose mobiliteit en geavanceerde connectiviteit) en Experience (emotionele aantrekkingskracht en merkspecifieke diensten). Na de introductie van de EV6 en EV9, breidt Kia het aanbod binnenkort uit met de EV3, een compacte elektrische SUV. Kia wil in 2026 het Europese productgamma volledig hebben geëlektrificeerd.

Momentum vasthouden

Kia presteert als gevestigd merk in Europa uitstekend en het succes blijft aanhouden: met een recordaantal van 572.297 verkochte personenauto's in 2023 had het merk een Europees marktaandeel van 4,5%. De verkoop van geëlektrificeerde modellen heeft de 217.000 eenheden overschreden en de stekkermodellen zijn inmiddels goed voor 37,9% van de omzet van Kia.

Kia is van plan om voort te bouwen op het momentum van de afgelopen acht jaar, waarin de verkoop met 56% is gestegen (van 2015 tot 2023). Het merk wil tegen 2028 een jaarlijkse verkoop van 800.000 eenheden bereiken, met een marktaandeel van 5%, waarbij de verkoop van de geëlektrificeerde modellen 85% moet gaan bedragen.

Visie op succes

Een belangrijk onderdeel van de transitie naar een aanbieder van elektrische mobiliteit is de PBV-strategie, waarbij op maat gebouwde elektrische voertuigen worden gecombineerd met softwareoplossingen. En, net als bij de EV3 en de EV9, gaan alle toekomstige elektrische modellen van Kia ook beschikken over de 10 onmisbare duurzaamheidsitems die gerecycled zijn, danwel biogeproduceerd en vrij van chemicaliën.

Problemen oplossen

Het merk richt zich ook op het verhogen van de klanttevredenheid bij alle contactpunten. Zo gaat Kia Connect met behulp van het technische servicecentrum ondersteuning bij het oplossen van eventuele problemen met hun auto mogelijk maken. Kia werkt daarnaast aan de digitalisering van de eigendoms- en onderhoudservaring via MyKia voor klanten en MyService voor dealers.