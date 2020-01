Kia ontvouwt toekomstplannen 2020

14 januari 2020 | Kia heeft de details van 'Plan S' aangekondigd, de strategie voor de middellange tot lange termijn die is gericht op het geleidelijk vestigen van een leidende positie op het gebied van mobiliteitsdiensten, elektrificatie, connectiviteit en autonomie. De Plan S-strategie schetst Kia's preventieve en ondernemende transitie van een businessmodel met focus op voertuigen met verbrandingsmotor naar een systeem gericht op elektrische voertuigen en mobiliteitsoplossingen op maat. De voortdurende merkinnovatie en verbetering van de winstgevendheid van het bedrijf ondersteunen de tweesporige Plan S-strategie die gericht is op de verschuiving naar elektrische en autonome voertuigen en mobiliteitsdiensten. Het nieuwe plan werd, samen met de financiƫle strategie, tijdens de CEO Investor Day in Seoul gepresenteerd aan aandeelhouders, analisten en kredietbeoordelaars.

Tegen het einde van 2025 wil Kia een volledig assortiment van 11 elektrische auto's hebben geïntroduceerd. Met deze nieuwe modellen streeft Kia naar een aandeel van 6,6% op de wereldwijde EV-markt (exclusief China). Het merk wil daarnaast ook dat tegen die tijd 25% van haar verkochte auto's een milieuvriendelijke is. Met de verwachting dat de wereldwijde EV-markt tegen 2026 sterker zal worden, streeft Kia naar 500.000 jaarlijkse EV-verkopen en een wereldwijde verkoop van 1 miljoen milieuvriendelijke auto's (exclusief China).

Kia gaat zich naast elektrische auto's ook vol richten op mobiliteitsdiensten om zo te helpen bij het oplossen van wereldwijde stedelijke problemen zoals milieuvervuiling. Het bedrijf streeft ook naar een toonaangevende concurrentiepositie in de snel groeiende markt van PBV's (Purpose Built Vehicles).

Kia Motors investeert tegen het einde van 2025 een totaal van 29 triljoen won ($25 miljard) om het leiderschap in voertuigelektrificatie te vestigen en haar activiteiten verder te uit te breiden. Tegen het einde van deze periode streeft Kia Motors naar een operationele winstmarge van 6% en een rendement op het eigen vermogen (ROE) van 10,6% om het benodigde kapitaal veilig te stellen en de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

Het bedrijf zal zich over de hele linie vernieuwen, onder meer op het vlak van merkidentiteit, bedrijfsidentiteit, ontwerpidentiteit en gebruikerservaring. Kia's nieuwe merkstrategie, die volgens planning in oktober zal worden onthuld, bevindt zich in de afrondende fase. Het bedrijf wil niet alleen een pioniersrol vervullen op het gebied van elektrische auto's en een geliefd merk worden onder millennials en de generatie Z, maar ook een symbool worden voor uitdaging en innovatie. Tegelijkertijd is Kia van plan om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren en meer vertrouwen van de markt te winnen door zijn concurrentievermogen gestaag te versterken en de winstgevendheid van toekomstige bedrijfsmodellen te vergroten.

Kia werkt aan een geheel nieuwe line-up van innovatieve elektrische modellen met onder meer een geheel eigen design en gebruikerservaring. Het eerste model uit deze line-up van personenauto's, SUV's en MPV's, die tegen 2025 11 modellen zal bevatten, wordt in 2021 geïntroduceerd. Dit eerste model is gebaseerd op een uniek platform dat specifiek is ontwikkeld voor elektrische auto's. Het wordt een crossover met een geheel nieuwe user-experience, een range van meer dan 500 kilometer (volgens WLTP-methode) op een volle accu en een high-speed laadtijd van minder dan 20 minuten. Kia gaat zowel elektrische versies van haar bestaande modellen als geheel nieuwe elektrische auto's, met onder meer een extra snelle laadcapaciteit introduceren. De groei van de wereldwijde EV-verkoop zal worden nagestreefd volgens een op maat gemaakte, marktgerichte strategie, waarbij rekening wordt gehouden met regionale verschillen in milieuregelgeving, subsidies, infrastructuur en meer.

In de ontwikkelde markten zoals Korea, Noord-Amerika en Europa wil Kia tegen 2025 een volledige line-up van EV's aanbieden en moeten de verkopen ervan zo'n 20% van de totaalverkopen uitmaken. In opkomende markten focust Kia zich op conventionele auto's met verbrandingsmotor en zal het selectief elektrische auto's introduceren. Met het geheel nieuwe ontwikkelingssysteem kan Kia de elektrische auto's plannen, ontwikkelen en produceren op een manier waarop maximaal rekening kan worden gehouden met ontwikkelingen in de markt. Met deze innovatieve aanpak, die zorgdraagt voor een snelle en efficiënte ontwikkeling van de nieuwe elektrische auto's, zal Kia haar concurrentievermogen verder versterken. Tegelijkertijd stoomt het bedrijf zich achter de schermen klaar op het gebied van ontwikkeling, productie en infrastructuur.

In mei 2019 kondigde Kia nog aan dat het gaat investeren in Rimac Automobili, een producent van snelle elektrische auto's. In September maakte het merk bekend dat het gaat investeren in IONITY, het Europese netwerk van snelladers. Kia gaat zich naast het aanbieden van elektrische auto's ook richten op (autonome) mobiliteitsdiensten en PBV's. De Purpose Built Vehicle-markt is voor Kia een interessant nieuw domein waarin het merk nieuwe zakelijke doelgroepen kan bedienen. In grote steden gaat Kia samenwerken met lokale partners om mobiliteitshubs op te richten die onder meer gaan dienen als transferstations (overstappen van een auto met verbrandingsmotor op elektrisch (deel)vervoer) of onderhouds- en laadfaciliteiten. Op de langere termijn plant Kia ook zelfrijdende robotaxis en on-demand roboshuttles te kunnen aanbieden.

Kia is recentelijk de samenwerking aangegaan met meerdere mobiliteitsproviders binnen en buiten Zuid-Korea. In 2018 investeerde het merk nog in Grab, de grootste 'ride-hailer' van Zuidoost Azië en Ola, een grote mobiliteitsprovider uit India. In september 2018 lanceerde Kia, samen met het Spaanse Repsol, een joint-venture in deelauto's, genaamd WiBLE. Het deelautobedrijf exploiteert een vloot van 500 exemplaren van de Kia Niro Plug-in Hybrid en heeft inmiddels 130.000 gebruikers.

Als onderdeel van de Hyundai Motor Group begon Kia in september 2019 een joint-venture met Aptiv, een wereldspeler op het gebied van autonoom rijden. Dit partnership helpt Kia verder bij het ontwikkelen van auto's die autonoom kunnen rijden op level 4 en 5. Binnen deze joint-venture ontwikkelt Kia een geheel nieuw autonoom rijdend platform dat medio 2022 inzetbaar is. De eerste, kleinschalige inzet van de auto's op basis van dit platform vindt naar verwachting plaats in 2023 en de serieproductie is gepland in de tweede helft van 2024.

Een ander belangrijk nieuw speerpunt voor Kia is de wereldwijde markt voor Purpose Built Vehicles (PBV's). De vraag naar specifieke, op maat gemaakt vervoers- en transportoplossingen is naar verwachting tegen 2030 gegroeid van 5% naar zo'n 25% van de totale vraag in de autoindustrie. E-commerce en deelauto's zijn de grootste oorzaken van de groeiende vraag naar specifieke voertuigen.

Kia gaat zich in eerste instantie richten op het aanpassen van bestaande modellen zoals de e-Niro en e-Soul om te voldoen aan de vraag van wereldwijde aanbieders van mobiliteitsoplossingen. In tweede instantie gaat het merk geheel nieuwe voertuigen ontwikkelen zoals deelauto's, bestelauto's met een lage laadvloer of koeltransporters voor vers voedsel. Kia gaat daarnaast een 'skateboard-platform' ontwikkelen dat kan worden gebruikt voor onder meer autonoom rijdende voertuigen zoals kleine zelfrijdende bestelauto's en robotaxi's. Dit speciale platform bevat een laag geplaatste accu en een extra compacte motor en is de ideale basis voor een groot aantal verschillende carrosserievarianten.

Tijdens de CEO Investor Day in Seoul onthulde Kia ook haar financiële en investeringsstrategie voor de middellange tot lange termijn, inclusief een plan om de winstgevendheid te vergroten met nieuwe businessmodellen. Kia is voornemens om tegen het einde van 2025 in totaal $25 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd, een operationele winstmarge van 6% te bereiken en een rendement op het eigen vermogen van 10,6% te behalen. Investeringen in de overgang naar elektrische en autonome voertuigen en toekomstige mobiliteitsdiensten zullen grotendeels gefinancierd worden via besparingen in ICE-gerelateerde investeringen, die geleidelijk zullen afnemen naarmate Kia zich richt op het verminderen van de complexiteit van productie. In plaats daarvan zal het bedrijf groots investeren in elektrische en autonome voertuigen om haar wereldwijde leiderschap in toekomstige businessmodellen te versterken.

In de komende twee jaar, een periode waarin Kia nieuwe volumemodellen zoals de Sportage gaat lanceren, gaat het merk zich richten op het verhogen van de winstgevendheid en het verbeteren van de verkoopmix. Het SUV-aandeel van de verkopen buiten China, dat momenteel zo'n 50% bedraagt, zal naar verwachting in 2022 zijn gegroeid naar 60%.

Na een succesvolle start in India, de vierde automarkt van de wereld, blijft het marktaandeel van Kia er groeien. De vorige jaar geopende fabriek in Andhra Pradesh, waar nu de Seltos SUV wordt gebouwd, gaat binnenkort ook andere modellen fabriceren. Vanaf 2022 verlaten 300.000 auto's per jaar de poorten van deze fabriek. In China wil Kia op de middellange en lange termijn haar positie verstevigen op het gebied van merkinnovatie, productie en sales. Speerpunten zijn onder meer het introduceren van nieuwe modellen, het verbeteren van het dealernetwerk en het verhogen van de winstgevendheid. Kia is daarnaast van plan om de Complete Knock Down (CKD) verkopen in de groeimarkten in onder meer Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid Amerika te laten stijgen van 80.000 dit jaar naar 300.000 tegen het einde van 2023.

Stijgende verkoopvolumes zijn in combinatie met gerationaliseerde line-ups, verlaagde ontwikkelingskosten en andere verbeteringen in groeimarkten een belangrijke factor bij het verhogen van de winstgevendheid. Kia verwacht dat de verkoop van conventionele auto's in groeimarkten zal groeien tot 1,05 miljoen stuks in 2025 vergeleken met 770.000 stuks vandaag de dag (exclusief China).

Om de winstgevendheid van elektrische auto's veilig te stellen gaat Kia een geheel nieuw ontwikkelingssysteem implementeren. Dit nieuwe systeem is gericht op het optimaliseren van design, innovatie en standaardisering om zo de materiaalkosten te verlagen en de ontwikkeling en schaalbaarheid te verhogen. In 2025 zou de winstgevendheid van elektrische auto's op gelijk niveau moeten kunnen zijn met die van conventionele auto's.

Om het vertrouwen van aandeelhouders en de markt te vergroten, zal Kia een rendementspolicy implementeren. Op korte termijn zal het bedrijf zijn dividenduitkering van 25-30% handhaven. Op de middellange tot langere termijn zal Kia de aandeleninkoop evalueren en de uitbetalingsratio verhogen op basis van verbeterde liquiditeit. Kia plant het rendement op eigen vermogen te verhogen naar 10.6% tegen 2025.