Kia onthult XCeed en Ceed SW plug-in hybrid

2 september 2019 | Met de onthulling van de Plug-in Hybrid-varianten van de Kia XCeed en Ceed Sportswagon neemt Kia een volgende stap in zijn elektrificatie-strategie. De twee nieuwe modellen met lage emissie gaan begin 2020 in de verkoop in Europa. Het is de eerste keer dat Kia elektrische aandrijvingen gebruikt in het segment van de XCeed en de Ceed Sportswagon.

De aandrijflijn omvat een zestraps automatische transmissie met dubbele koppeling (6DCT) waarmee de bestuurder ook zelf kan schakelen. Door de DCT-technologie kan het volledige vermogen van zowel de benzine- als de elektromotor parallel worden overgebracht met minimaal energieverlies. Met de standaard technologie voor regeneratief remmen benutten de Plug-in Hybrid-modellen kinetische energie en laden zo de batterij op bij het uitrollen of bij het remmen, dit maakt de aandrijving efficiënter.

Kia wil een volledig elektrische actieradius van 60 kilometer bereiken voor beide auto's, zodat bestuurders tijdens de meeste dagelijkse en woon-werk ritten grotendeels volledig elektrisch kunnen rijden. De CO2-emissies van de nieuwe Plug-in Hybrid-varianten wachten nog op goedkeuring en worden voor de verkoopstart bekendgemaakt.

Beide modellen zijn voorzien van het nieuwe Virtual Engine Sound System van Kia, een audiowaarschuwingssysteem dat wordt geactiveerd bij lage snelheden of achteruitrijden in de elektrische modus. Dit systeem genereert virtuele geluidsniveaus van maximaal 59 dBA om voetgangers te waarschuwen voor de naderende auto.

De twee nieuwe modellen hebben allebei unieke designkenmerken waarmee ze zich onderscheiden van andere benzine- en dieseluitvoeringen van de Kia XCeed en Ceed Sportswagon. Beiden hebben een nieuwe, gesloten tiger nose grille voor aerodynamische efficiëntie. De Sportswagon-modellen hebben een kenmerkende 'eco plug-in'-badge. De laadaansluiting is bij beide modellen geïntegreerd in het linker voorspatbord. Standaard zijn 16-inch lichtmetalen velgen, met voor elk model een uniek nieuw wieldesign. Optioneel zijn 17-inch (Ceed Sportswagon) en 18-inch velgen (XCeed) verkrijgbaar. De Ceed Sportswagon is uitgerust met de bumpers van de Ceed Sportswagon GT-Line-modellen, die zorgen voor een betere luchtstroming en een sportiever uiterlijk.

Beide auto's zijn voorzien van een laadindicator, een visuele ondersteuning die laat zien of de auto aan het opladen is of al volledig is opgeladen. Doordat de laadindicator boven op het dashboard is geplaatst, kan de bestuurder de laadstatus van buiten de auto in één oogopslag controleren.

Optioneel is er een infotainment- en navigatiesysteem met 10,25 touchscreen met UVO Connect telematica. Uniek voor de nieuwe Plug-in Hybrid-varianten is de functie waarmee berijders beschikbare laadpunten in hun omgeving of op weg naar hun bestemming kunnen vinden. De displays kunnen ook relevante informatie over de aandrijving weergeven, zoals de resterende batterijcapaciteit en het energieverbruik. Verder kunnen berijders met het touchscreensysteem instellen wanneer de auto moet opladen als hij thuis is aangesloten, zodat zij kunnen profiteren van variabele stroomtarieven. Standaard beschikken deze modellen over Apple CarPlay en Android Auto voorbereiding, het 10,25-inch touchscreen navigatiesysteem heeft een Bluetooth-multiverbinding, waarmee inzittenden twee mobiele apparaten tegelijk kunnen verbinden.

Het instrumentenpaneel biedt ook een weergavefunctie van de Plug-in Hybride aandrijving en toont het resterende batterijpercentage, de verwachte actieradius bij volledig elektrisch rijden en de energiestroom tussen de batterij, de benzinemotor en de elektromotor. Optioneel verkrijgbaar is het nieuwe volledig digitale 12,3-inch interactief digitaal instrumentencluster van Kia, dat informatie zeer duidelijk weergeeft. Dit cluster met een hoge resolutie en 1920 x 720 pixels vervangt de conventionele snelheidsmeter en toerenteller die in de huidige Kia-modellen zitten door een enkel, naadloos display.

De 'Driver Only' functie van het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem wordt ingeschakeld met een nieuwe knop op het dashboard en deactiveert direct alle luchtstromen in de cabine, behalve die bij de bestuurder. Hiermee vraagt het systeem minder energie van de batterij, terwijl de temperatuur op de bestuurderspositie op de gewenste temperatuur blijft. Het 'Driver Only'-systeem van Kia sluit niet alleen de luchtroosters maar zet ook zo nodig ventilatoren uit, waardoor de energie bij de bron wordt bespaard.

Bij de ontwikkeling van de Ceed is vanaf het begin rekening gehouden met nieuwe, hybride-aandrijflijnen. Daarom heeft de aandrijflijn bij de Plug-in Hybrid-varianten van de Kia XCeed en Ceed Sportswagon minimale impact op de binnenruimte. De batterij van 8,9 kWh is geplaatst naast de 37 liter brandstoftank onder de achterbank. Dus niet zoals bij sommige andere plug-in hybride auto's onder de vloer van de bagageruimte, waar de batterij waardevolle laadruimte inneemt. Als Plug-in Hybrid biedt de Ceed Sportswagon 437 liter bagageruimte en maximaal 1.506 liter met de in 40:20:40 deelbare achterbank neergeklapt. De bagageruimte van de Kia XCeed Plug-in Hybrid is 291 liter, uit te breiden tot 1.243 liter met de achterbank neergeklapt. Er is een speciale ruimte onder de bodem van de kofferbak om de laadkabel in op te bergen.