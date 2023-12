Kia onthult Uniwheel

Het Uniwheel is het resultaat van jarenlang onderzoek en is het eerste wielmotorconcept dat schaalbaar is voor volumemerken als Kia. Het ontwerp uit eigen huis slaagt erin om de belangrijkste componenten van een aandrijflijn op compacte wijze te integreren. Bij voertuigen met een verbrandingsmotor (ICE) wordt de kracht van de motor via de transmissie naar de wielen overgebracht via aandrijfassen die veel ruimte innemen. Bij elektrische auto's worden de motor en transmissie weliswaar vervangen door een elektromotor en een kleiner reductietandwiel, maar de uiteindelijke methode van overdracht naar de wielen via de aandrijfassen is hetzelfde.

Door een volledig nieuwe structuur voor het aandrijfsysteem te ontwerpen, is Kia erin geslaagd om alle nadelen van een traditionele aandrijflijn weg te nemen. Niet alleen is er in elk individueel wiel een compacte motor te vinden, ook het aandrijf- en veersysteem is erin opgenomen. Het resultaat is een scala aan nieuwe ontwerpmogelijkheden, waarbij de vermogensafgifte op elk wiel constant is, ongeacht de rijomstandigheden. Ook creëert het systeem meer interieurruimte in vergelijking met conventionele aandrijfsystemen.

Uniwheel

Het Uniwheel maakt gebruik van een speciale tandwielconfiguratie, die bestaat uit een centrale krans waarin aan elke zijde vier piontandwielen zijn gemonteerd. Deze drijven een zogeheten ringkrans aan in de rand van de wielmotor, die vervolgens het individuele wiel aandrijft. Dankzij het gebruik van een multilink ophanging is het Uniwheel in staat vrij te veren, zonder dat de aandrijving wordt gestopt.

Een traditioneel aandrijfsysteem lijdt aan een afname van efficiëntie en duurzaamheid naarmate de hoek van afbuiging van de aandrijfas toeneemt, bijvoorbeeld bij het rijden over hobbelige of glooiende oppervlakken. Het Uniwheel daarentegen kan praktisch zonder veranderingen kracht overbrengen, ongeacht de beweging van het wiel. Dat zorgt weer voor een hoge duurzaamheid en extra rijcomfort. In combinatie met elektronische geregelde luchtvering kan het veersysteem van het Uniwheel bovendien worden verhoogd om de auto op ruwe wegen te stabiliseren, of worden verlaagd voor snel rijden, om zo de kracht en stabiliteit te verbeteren.

Meer efficiƫntie, meer interieurruimte

In het interieur maakt het Uniwheel-concept ruimte vrij die voorheen niet beschikbaar was. Door veel componenten van het aandrijfsysteem naar de wielnaaf te verplaatsen en de elektromotor te verkleinen, kan de daardoor vrijgekomen ruimte tussen de wielen worden gebruikt als extra laadruimte, zoals een grotere kofferbak of een 'frunk'. Wordt die extra ruimte gebruikt om meer batterijcapaciteit toe te voegen, dan kan ook de actieradius van elke elektrische Kia in de toekomst flink worden vergroot.

Accupakketten worden normaal gesproken laag in een voertuig geplaatst, wat een verhoogde rijhoogte vereist en de passagiersruimte vaak verkleint. Het Uniwheel optimaliseert echter ook de batterijverpakking, waarbij het verlies van passagiersruimte tot een minimum wordt beperkt. Tenslotte maakt het gebruik van een Uniwheel-aandrijfsysteem het ook mogelijk om af te stappen van traditionele stoelopstellingen. Zo ontstaan nieuwe interieurindelingen en -ontwerpen die aansluiten bij een tijdperk waarin volledig autonoom rijden mogelijk is.

Van auto tot rolstoel en bezorgrobot

Het Uniwheel is zeer flexibel en gemakkelijk aanpasbaar aan alle soorten elektrische voertuigen, waaronder reguliere personenauto's en sportieve elektrische auto's, aangezien het systeem dezelfde functies implementeert die elektrische voertuigen nu al gebruiken. Het is mogelijk om te werken met wielmaten zo klein als 4 inch en zo groot als 25 inch of groter. Hierdoor kan het Uniwheel, naast elektrische voertuigen van verschillende groottes, ook worden toegepast op rolstoelen, fietsen of bezorgrobots. Momenteel ontwikkelt Kia de stabiliteit, efficiëntie en duurzaamheid van het Uniwheel verder door, om het concept te perfectioneren en de efficiëntie te verbeteren.

Hyundai Motor Company en Kia Corporation hebben voor het Uniwheel samen acht octrooien aangevraagd en geregistreerd in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Europa.