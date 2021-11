Kia onthult nieuwe Niro

25 november 2021 | Kia heeft tijdens de Seoul Mobility Show 2021 de compleet nieuwe Niro onthuld. Met deze nieuwe auto wil Kia duurzame mobiliteit voor iedereen bereikbaar maken. De nieuwe Niro is vanuit de basis compleet nieuw ontwikkeld volgens de 'Opposites United' designfilosofie van de onderneming, en volgt daarmee het 'Joy for Reason' credo. De Niro haalt zijn inspiratie uit de natuur; niet alleen qua design, maar ook in de keuze voor kleuren, materialen en afwerking. Daarmee heeft Kia een perfecte balans gevonden tussen een milieuverantwoorde benadering en een toekomstgericht concept.

De sterke invloed van de Habaniro concept car uit 2019 komt duidelijk terug in het exterieurdesign van de Niro, getuige zijn cross-over uitstraling en de two-tone carrosserie. Een brede C-stijl versterkt de luchtstroom ten gunste van de aerodynamica en vloeit door in de boomerang-vormige achterlichten. De 'tiger face' is voor de Niro nieuw getekend en loopt nu van de motorkap helemaal door tot aan de bumper daaronder. In combinatie met de opvallende 'heartbeat' LED-dagrijverlichting heeft de nieuwe Niro een stoer en herkenbaargezicht.

Het unieke, verticale achterlichtdesign onderstreept de aerodynamica en technologie. Het benadrukt bovendien de breedte en stabiele uitstraling van de auto dankzij de sterke schouderlijn en de rechtop staande ramen. Aan de achterzijde mixt het design strakke oppervlakken met dynamische accenten om het moderne karakter van de nieuwe Niro extra te benadrukken en om extra aantrekkingskracht uit te oefenen op kopers.

Kia introduceert met de Niro de 'Greenzone Drive Mode', die de PHEV automatisch in een EV-modus schakelt om te voldoen aan de vereisten voor duurzame mobiliteitsoplossingen. In milieuzones, zoals woonwijken of nabij scholen of ziekenhuizen, rijdt de auto automatisch op elektrisch vermogen op basis van navigatie-aanwijzingen en historische rijgegevens. Ook herkent het systeem de favoriete locaties van een bestuurder, zoals thuis en kantoor, in het navigatiesysteem als een groene zone.

Als een duidelijk statement van de toewijding van Kia op het gebied van duurzaamheid en een indicatie van toekomstige modelontwikkeling beschikt de nieuwe Kia Niro in het interieur veelvuldig over gerecyclede materialen. De hemelbekleding is gemaakt van gerecycled behang, de stoelen zijn vervaardigd van Bio PU met tencel, een stof gemaakt van eucalyptusbladeren en er is BTX-vrije lak (verf op waterbasis die vrij is van benzeen, tolueen en xyleen-isomeren) gebruikt op de deurpanelen om de impact op het milieu te minimaliseren en afval te verminderen.

Het uit het midden geplaatste dashboard loopt rondom de voorste inzittenden heen met afwisselend horizontale en diagonale lijnen om een rustige en tegelijkertijd onregelmatige esthetiek te creëren. De middenconsole is eenvoudig te bedienen en is voorzien van de elektronische draaiknop als versnellingspook. Die is gepositioneerd op de brede hoogglans zwarte console voor een moderne uitstraling. De ventilatieopeningen en het cluster- en infotainmentscherm zijn verwerkt in de diagonale uitsparingen van het dashboarddesign, terwijl sfeerverlichting een uitnodigende ambiance creëert.

Dankzij de toepassing van een hightech, lichtgewicht stoelmechanisme versterken de slanke, moderne stoelen het gevoel van ruimte, comfort en stijl. Erg praktisch en esthetisch verantwoord is de achterkant van de hoofdsteunen dieis voorzien van een handige kledinghanger.

De compleet nieuwe Kia Niro is van 25 november tot en met 5 december 2021 te zien op de Seoul Mobility Show. De Europese versie wordt vanaf midden volgend jaar leverbaar met HEV-, PHEV- en EV-aandrijving.

