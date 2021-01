Kia onthult nieuw logo

6 januari 2021 | Kia heeft zijn nieuwe logo en wereldwijde merkslogan onthuld. Het nieuwe gezicht en de eveneens nieuwe merkbelofte geven uiting aan de ambities van het merk om een leidende positie in de toekomstige mobiliteitsindustrie te vestigen en daarmee bijna alle facetten van het merk te vernieuwen.

Het nieuwe logo is een symbool van het nieuwe doel van Kia en staat voor de toekomstige producten en diensten van het merk, die klanten nieuwe ervaringen moeten bieden. Het logo is zo ontwikkeld dat het lijkt op een geschreven handtekening. De ritmische, ononderbroken lijn weerspiegelt de toewijding van Kia om momenten van inspiratie te brengen, terwijl de symmetrie vertrouwen uit moet stralen. De naar boven reikende elementen van het logo belichamen de hoge ambities van Kia voor niet alleen het merk zelf maar ook om klanten het beste te bieden.

"Het nieuwe design van het Kia-logo staat voor onze toewijding om een icoon voor verandering en innovatie te worden", aldus Ho Sung Song, President en CEO van Kia Motors Corporation. "De auto-industrie tranformeert snel en Kia geeft proactief vorm aan nieuwe mobiliteitsconcepten. Het nieuwe logo straalt ons streven uit om klanten te blijven inspireren naarmate hun mobiliteitsbehoeften evolueren en is daarnaast voor ons team het gezicht van de gedurfde manier waarop we de uitdagingen binnen onze sector aangaan."

Het nieuwe logo werd onthuld tijdens een pyrotechnische lichtshow boven Incheon, Korea, waarbij 303 pyrodrones de lancering van een nieuw tijdperk uitbeeldden. Met dit grote aantal drones die tegelijkertijd vuurwerk lanceren, heeft Kia meteen een nieuw Guinness World Record gevestigd. Het schouwspel is terug te zien op het wereldwijde YouTube-kanaal van Kia.

Kia onthult vandaag naast een geheel nieuw logo ook de nieuwe wereldwijde slogan, 'Movement that inspires'. De details van de nieuwe merkstrategie, inclusief purpose, filosofie en de impact ervan op de toekomstige producten en diensten, worden gedeeld via het digitale 'New Kia Brand Showcase'-evenement dat op vrijdag 15 januari 2021 om 01:00 CET kan worden gevolgd op het Kia Global YouTube-kanaal. Dit evenement kan vanaf 11:00 Nederlandse tijd worden teruggekeken op het Kia Motors Nederland YouTube-kanaal.

De lancering van het nieuwe logo is een belangrijk onderdeel van de nieuwe 'Plan S'-strategie, waarmee Kia een leidende positie in de wereldwijde mobiliteitsmarkt wil gaan bereiken. Het plan omvat onder meer het op grote schaal bereikbaar maken van elektrisch rijden en het introduceren van nieuwe vormen van mobiliteit die volledig zijn afgestemd op de verschillende wensen van klanten wereldwijd.

