Imagine by Kia

Kia onthult Imagine Concept

5 maart 2019 | Kia presenteert de volledig elektrische vierdeurs concept car Imagine by Kia. Uniek bij de Imagine by Kia is het interieur met 21 afzonderlijke HD-displays. De Imagine by Kia visualiseert de wens van Kia om de volgende stap te zetten in de wereld van elektrische voertuigen. Het is de eerste volledig elektrische vierdeurs personenauto van Kia. In tegenstelling tot de volledig elektrische crossover e-Niro, die staat op het platform van de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid, beschikt deze concept car over een extreem laag in de auto gemonteerd accupakket dat energie levert aan een compacte aandrijflijn en is op te laden met inductietechnologie.