Kia Niro en Optima nu ook als plug-in hybrid

21 december 2017 | Kia introduceert de Niro Plug-in Hybrid en Optima Sportswagon Plug-in Hybrid uitgerust met een semi-elektrische aandrijflijn. Deze worden standaard als automaat geleverd. Zowel de Niro PHEV (plug-in hybrid vehicle) als de Optima SW PHEV zijn direct te bestellen.

Sinds 1 januari 2017 zijn de bijtellingsregels gewijzigd. Alleen volledig elektrische auto's, zoals de Kia Soul EV, vallen nog in de laagste bijtellingscategorie van 4 procent. Berijders van alle andere auto's krijgen bij zakelijk gebruik te maken met 22 procent bijtelling. Plug-in hybrides behouden echter één groot fiscaal voordeel: tot en met 2020 geldt voor plug-in hybrides een halftarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb). Voor PHEV's als de Kia Niro Plug-in Hybrid en Optima Sportswagon Plug-in Hybrid betalen zowel zakelijke rijders als particulieren dus de helft van het tarief voor een gewone auto.

De Kia Niro Plug-in Hybrid combineert de veelzijdigheid van een crossover in het C-segment met efficiëntie. Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn kan de Niro Plug-in Hybrid tot 58 kilometer volledig elektrisch en dus emissievrij rijden. De auto is daarom een mogelijk alternatief voor wie op zoek is naar een compacte crossover met een conventionele benzine- of dieselmotor. Het accupakket is geplaatst onder de achterbank en de laadvloer van de 324 liter grote bagageruimte. De accu's kunnen worden opgeladen via de bijgeleverde kabels aan een standaard wandcontactdoos of een laadpaal. Via een laadpaal (3,3 kW) duurt volledig opladen twee uur en 15 minuten. De Kia Niro Plug-in Hybrid heeft standaard een geremd trekgewicht van 1.300 kilogram.

Kia levert de Optima PHEV als sedan en nu dus ook als sportieve Sportswagon. De Optima Sportswagon Plug-in Hybrid kan dankzij een 11,26 kWh lithium-ion-polymeerbatterij (Optima sedan PHEV heeft 9,8 kWh) 62 kilometer volledig elektrisch rijden tot snelheden van 120 km/uur. Het trekgewicht van de Optima Sportswagon PHEV bedraagt 1.500 kilogram. De lage gebruikskosten en het maximale gebruiksgemak maakt de Optima Sportswagon PHEV geschikt voor zowel zakelijk als particuliere berijders. De voor Kia kenmerkende 7 jaar garantie geldt voor zowel de Niro PHEV als de Optima SW PHEV ook op de lithium-ion-accu.